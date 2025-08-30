Reprezentacja Polski koszykarzy zmierzy się z Izraelem w swoim drugim meczu grupowym na Mistrzostwach Europy.

Polacy mają niekorzystny bilans spotkań z Izraelem, zarówno w ME, jak i w meczach o punkty.

Sprawdź, o której godzinie mecz Polska - Izrael koszykarzy

Czy Biało-Czerwoni przełamią niekorzystną passę i wygrają z Izraelem?

Mecz Polska - Izrael w ME koszykarzy już dzisiaj. - To inne wyzwanie, zupełnie inny styl gry niż Słowenia. Bardzo trudny mecz z rywalem, z którym mamy doświadczenie z poprzednich turniejów, więc na pewno czeka nas kolejne 40 minut mocnej walki - mówił w piątek, dniu swoich 32. urodzin, kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka, który z naturalizowanym Amerykaninem Jordanem Loydem poprowadził zespół do zwycięstwa nad Słowenią 105:95.

Polska - Izrael: Obawiają się skandalu na Eurobaskecie. Błyskawiczna reakcja MSWiA

Izrael także wygrał pierwsze spotkanie - pokonał w czwartek Islandię 83:71. Trzy lata temu w Pradze Biało-Czerwoni pokonali tych rywali 85:76 w meczu 3. kolejki gr. D mistrzostw Europy, co pozwoliło im zachować szansę na awans do 1/8 finału, co później stało się faktem. Bilans meczów o punkty nie jest korzystny dla Polaków - w 14 spotkaniach wygrali tylko pięć razy, zaś ograniczając się do meczów w finałach ME - cztery z 10. W Eurobaskecie będzie to 11. pojedynek obydwu reprezentacji.

Kiedy mecz Polska - Izrael w ME koszykarzy? O której godzinie?

Mecz Polska – Izrael w ME koszykarzy zostanie rozegrany w sobotę 30 sierpnia. Początek meczu o godzinie 20.30. Transmisja TV na antenie TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl

