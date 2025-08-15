Legenda NBA ukrywała to latami. Chodzi o poważne uzależnienie, szokujące wyznanie

Wyznanie legendy NBA

W podcaście Armchair Expert prowadzonym przez Daxa Sheparda, były środkowy opowiedział, że leki pomagały mu występować mimo licznych kontuzji. Shepard zapytał wprost: – Musiałeś brać leki przeciwbólowe, by grać? – Tak – odparł O’Neal, dodając, że nie zdawał sobie sprawy z uzależnienia, bo nie czuł efektów odurzenia. – Nie czułem się na haju, więc nie wiedziałem, że to uzależnienie – wyjaśnił.

Shaq ujawnił, że o sytuacji wiedzieli jego trenerzy, lecz nie informował o niej żony, dzieci ani przyjaciół. – Trenerzy wiedzieli. Nie mówiłem o tym żonie, dzieciom ani przyjaciołom – powiedział.

W rozmowie nawiązał też do wywiadu z 2022 roku dla magazynu GQ, w którym opowiadał, że po zakończeniu kariery przez długi czas unikał lekarzy. – Kiedy przestałem grać, nie chodziłem do lekarza. Gdy w końcu poszedłem, dowiedziałem się o problemach, o których nie miałem pojęcia – wspominał.

"Teraz już tego nie robię"

Podkreślił, że choć był zależny od środków przeciwbólowych, nie postrzegał siebie jako osobę uzależnioną. – W dni, kiedy nie mogłem się ruszać, brałem jedną lub dwie tabletki, by móc funkcjonować. Ale teraz już tego nie robię – dodał.

O’Neal największe triumfy święcił w barwach Los Angeles Lakers, tworząc z Kobe Bryantem jeden z najbardziej pamiętnych duetów w historii koszykówki. W latach 2000–2002 zespół zdobył trzy tytuły mistrzowskie z rzędu, a Shaq za każdym razem otrzymywał nagrodę MVP finałów. Sezon 1999/2000 przeszedł do historii – O’Neal sięgnął wtedy po MVP sezonu zasadniczego, MVP Meczu Gwiazd i MVP finałów, co w NBA zdarza się wyjątkowo rzadko.

