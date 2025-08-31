Marcin Gortat wywołał wielką burzę na meczu Polska – Izrael. Poszło o gwizdy w trakcie hymnu

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-31 16:04

Wielkie emocje towarzyszyły meczowi Polska – Izrael na koszykarskich mistrzostwach Europy w katowickim Spodku. Przed spotkaniem pojawili się protestujący, którzy nawoływali do „zatrzymania ludobójstwa w Gazie”. W trakcie hymnów narodowych polscy kibice głośno buczeli, co spotkało się z protestami drużyny Izraela. Marcin Gortat swoim komentarzem w tej sprawie wywołał wielką burzę.

Marcin Gortat

i

Autor: Art Service Marcin Gortat

Polska – Izrael: Gortat skomentował buczenie na hymn Izraela

Polscy koszykarze odnieśli drugie zwycięstwo w mistrzostwach Europy. W sobotę w katowickim Spodku pokonali Izrael 66:64, choć po trzech kwartach przegrywali 48:51. Bohaterem meczu został Jordan Loyd, który zdobył 27 punktów i w końcówce zapewnił biało-czerwonym wygraną.

Spotkanie oglądał niemal komplet publiczności (8998 widzów). Atmosfera była niezwykle gorąca – każde dojście rywali do piłki było kwitowane gwizdami, a przy hymnie Izraela słychać było buczenie. Marcin Gortat skomentował wybuczenie i gwizdy w trakcie hymnu narodowego gości. - Jak by inaczej mogło być w czasie hymnu reprezentacji Izraela. #szkoda – napisał na „X”.

Polska – Izrael: Przeraźliwe gwizdy podczas hymnu Izraela. Gorące sceny w katowickim Spodku [WIDEO]

I wywołał tym burzę. Wiele osób przypominało, czego izraelska armia dokonuje w Gazie i stwierdzało wprost, że Izrael nie powinien grać na mistrzostwach Europy w koszykówce, tak jak reprezentacja Rosji.

Marcin Gortat przyznał rację osobom, które stwierdzały, że szkoda jest ludzi ginących w Gazie i pytał, gdzie stwierdził, że popiera ludobójstwo.

Marcin Gortat będzie ojcem. Zobacz zdjęcia z jego żoną Żanetą.

Marcin Gortat przekazał radosne wieści! Koszykarz niebawem zostanie ojcem
19 zdjęć

Polska – Izrael: Kolejne zwycięstwo Biało-czerwonych

Polacy kontrolowali przebieg spotkania do przerwy, prowadząc 37:26. Świetnie pod koszem spisywał się zmiennik Balcerowskiego – Dominik Olejniczak, który zanotował osiem punktów i siedem zbiórek. W trzeciej kwarcie Izraelczycy odrobili jednak straty – głównie dzięki skuteczności Avdiji – i po 30 minutach wygrywali trzema punktami.

Czwarta kwarta przyniosła ogromne emocje. Polacy wrócili do gry po akcjach Ponitki i Pluty, a później sytuację uratował Loyd. Amerykanin w końcówce najpierw doprowadził do remisu 64:64, a następnie zdobył decydujące punkty na 13 sekund przed syreną. Ostatnia próba Avdiji z dystansu była niecelna, a piłkę zebrał Balcerowski.

Wielka afera po meczu Polska - Izrael! Rywale chcą złożyć skargę na Polaków. Grzmią o obrazie

Po meczu publiczność długo skandowała „MVP, MVP” na cześć Loyda, który został uznany najlepszym zawodnikiem spotkania (27 pkt, 6 zbiórek, 4 asysty). Polacy, którzy trzy lata temu w Pradze również pokonali Izrael, mają na koncie dwie wygrane w grupie D Eurobasketu.

2025.08.20 short izrael
Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Super Sport SE Google News
MARCIN GORTAT
EUROBASKET 2025
POLSKA - IZRAEL