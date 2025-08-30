Horror z Izraelem dla Polski! Druga wygrana koszykarzy na Eurobaskecie!

Polska - Izrael 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)

Polska: Balcerowski, Dziewa, Gielo, Loyd, Michalak, Olejniczak, Pluta, Ponitka, Sokołowski, Zapała, Żołnierewicz, Łączyński

Izrael: Avdija, Ginat, Madar, Sorkin, Zoosman, Burg, Carrington, Levi, Menco, Palatin, Segev, Timor

QUIZ. Rozpoznasz polskie gwiazdy sportu bez twarzy? Pytanie 1 z 10 Kim jest ten sportowiec? Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Po wielkim zwycięstwie ze Słowenią (105:95), reprezentacja Polski koszykarzy rozpędzona przystąpiła do drugiego meczu EuroBasket 2025 z Izraelem. Od początku to Biało-Czerwoni niesieni żywiołowym dopingiem przejęli inicjatywę i już po pierwszej kwarcie prowadzili 19:14. Szybko swoją klasę udowodnił Jordan Loyd, czyli najlepszy zawodnik meczu ze Słowenią. Już w 1. połowie zdobył dzisiaj 17 punktów i prowadził Polskę do kolejnego zwycięstwa. Podopieczni Igora Milicicia prowadzili 37:26 i nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się po przerwie.

Polska – Izrael: Przeraźliwe gwizdy podczas hymnu Izraela. Gorące sceny w katowickim Spodku [WIDEO]

Polska - Izrael: Polacy górą po horrorze!

W trzeciej kwarcie na poziom godny zawodnika NBA wszedł lider reprezentacji Izraela - Deni Avdija. To on poprowadził kolegów do zrywu, który skończył się tym, że przed ostatnią kwartą Polska przegrywała 48:51. Zwiastowało to wielkie emocje i tak też było. Na minutę przed końcem był remis 64:64 i stało się jasne, że o zwycięstwie zadecydują detale. Te na szczęście były po stronie Polaków, a konkretnie Loyda, który znakomitą indywidualną akcją wyprowadził nasz zespół na prowadzenie 66:64. Do końca było jednak 13 sekund i Izrael miał piłkę na naszej połowie. Umiejętna obrona sprawiła, że Avdija musiał rzucać za 3 i tym razem się pomylił, a Polacy mogli świętować drugie zwycięstwo!

Wygrana z Izraelem sprawia, że Polska jest już naprawdę blisko awansu do fazy pucharowej. Ten może sobie zapewnić już w niedzielę, gdy zmierzy się w trzeciej kolejce fazy grupowej z Islandią. Zapraszamy na relację z tego meczu na Supersport.se.pl! Poniżej zapis naszej relacji z meczu Polska - Izrael:

Polska - Izrael Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Izrael w ramach Eurobasket 2025! Początek spotkania w katowickim Spodku zaplanowano na godzinę 20:30. 20:10 W hali trwa rozgrzewka i powoli gromadzą się kibice. 20:15 Przypomnijmy, że w pierwszym meczu Eurobasketu Polska wygrała ze Słowenią 105:95. Jej dzisiejszy rywal też odniósł zwycięstwo - 83:71 z Islandią. 20:18 Polaków w Spodku z pewnością będzie niósł dziś żywiołowy doping! CIARY 👀🔥

Dziś też czekamy na WASZ DOPING 💥



📸 T. Sokołowski @EuroBasket x @miasto_katowice@GrupaORLEN @SPORT_GOV_PL @kfcpolska @RMF24pl pic.twitter.com/cQwNTROg2U — KoszKadra (@KoszKadra) August 30, 2025 20:20 Polska – Izrael: Protest przed katowickim Spodkiem. Krwawe transparenty Dzisiejszy mecz jest też pełen podtekstów. Pod Spodkiem odbył się spory protest! 20:22 Trwa już oficjalna prezentacja przedmeczowa obu ekip! 20:24 Czas na hymny, zaczynamy od tego izraelskiego. Z trybun niosą się gwizdy! 20:25 A teraz dwie zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" a cappella! Wyjściowy skład Polski: Balcerowski, Loyd, Pluta, Ponitka i Sokołowski. A Izrael zagra w składzie: Avdija, Sorkin, Madar, Ginat, Zoosman. Dwaj pierwsi to największe gwiazdy naszych rywali. 1. kwarta 1' Zaczynamy mecz! Balcerowski wygrał wznowienie, ale to Izrael zgarnął piłkę. 1. kwarta 1' Sorkin zaczął od niecelnego rzutu za 3! 1. kwarta 1' 2:0 Ponitka spod kosza zdobył pierwsze punkty w tym meczu! 1. kwarta 2' 5:0 Ponitka celnie za 3! 1. kwarta 2' 5:2 Pierwsze punkty dla Izraela. 1. kwarta 2' 6:2 Sfaulowany pod koszem był Balcerowski, ale trafił tylko jeden rzut osobisty. 1. kwarta 3' Dobra obrona Polaków, ale tym razem niecelny rzut Ponitki za 3. 1. kwarta 3' 9:2 Izrael znów się pogubił, a Loyd zameldował się na boisku rzutem za 3! 1. kwarta 4' 9:2 Świetnie zaczęli Polacy i zmusili w obronie rywali do błędu 5 sekund! Przerwa dla trenera Izraela! 1. kwarta 4' 10:2 Kapitalna akcja indywidualna Loyda, wywalczył faul, ale niestety nie trafił rzutu za 2. Z linii osobistych trafił tylko jeden rzut. 1. kwarta 4' 10:5 Trafił Zoosman za 3. 1. kwarta 5' 12:5 Balcerowski trafił rzut spod kosza, a do tego wywalczył faul, ale pomylił się z linii osobistych. 1. kwarta 5' 12:7 Avdija skutecznie za 2. 1. kwarta 6' 12:9 Balcerowski nie trafił za 3 i Sorkin szybko wykorzystał to za 2. 1. kwarta 7' 12:9 Łączyński wszedł za Plutę, ale nie trafił rzutu i popełnił 4. faul naszej drużyny. 1. kwarta 7' 12:12 Z przewagi Polaków nie zostało już nic po "trójce", jaką rzucił Avdija. 1. kwarta 8' 14:12 Świetny rzut Olejniczaka z półdystansu! 1. kwarta 9' 16:12 I jeszcze raz Olejniczak z podobnej pozycji z okolicy linii rzutów osobistych! 1. kwarta 9' 16:12 Tym razem faul w ataku Olejniczaka, szkoda tej akcji! 1. kwarta 9' 18:12 Loyd dynamicznie wszedł pod kosz i zdobył 2 punkty! 1. kwarta 10' 18:12 Faulowany Loyd przez Madara! Napędza jeszcze kibiców! 1. kwarta 10' 19:12 Znów z błędem Loyd z osobistych. 1. kwarta 10' 19:14 Faul Polaków na własnej połowie i Izraelczyk wykorzystał dwa osobiste. Koniec 1. kwarty! Polska prowadzi 19:14 po 10 minutach! Polska – Izrael: Przeraźliwe gwizdy podczas hymnu Izraela. Gorące sceny w katowickim Spodku [WIDEO] Tuż przed meczem było już gorąco! 2. kwarta 1' 19:14 Polska zaczęła 2. kwartę! 2. kwarta 1' 19:14 Pluta, Ponitka, Gielo, Olejniczak, Żołnierewicz - gramy teraz w takim zestawieniu. 2. kwarta 1' 19:14 Ponitka kapitalnie odnalazł Olejniczaka, ale ten został potężnie zablokowany przez rywala nad koszem! 2. kwarta 2' 19:14 Gielo minimalnie pomylił się za 3, a Olejniczak kapitalnie zatrzymał w obronie blokiem Carringtona! 2. kwarta 2' 19:14 Obie strony nie mogą trafić rzutu na początku tej kwarty. 2. kwarta 3' 19:14 Faul w ataku Balcerowskiego... 2. kwarta 3' 19:14 A teraz faul Balcerowskiego w obronie. 2. kwarta 3' 19:14 Dwa niecelne rzuty osobiste Carringtona! Wciąż bez punktów w tej kwarcie. 2. kwarta 3' 21:14 Kapitalna praca Olejniczaka pod koszem rywali i skuteczna dobitka po niecelnym rzucie Ponitki! 2. kwarta 4' 21:14 Tym razem zaskakujący błąd Olejniczaka spod kosza. Ale Izraelczycy popełnili kolejny błąd, są całkowicie pogubieni! 2. kwarta 5' 21:14 Zaskakujące pudło Olejniczaka spod kosza bez ataku obrony... 2. kwarta 5' 21:16 Ginat wykorzystał 2 rzuty osobiste po faulu Polaków. 2. kwarta 5' 24:16 W końcu celna "3"! Brawo Loyd! 2. kwarta 6' 24:19 Ginat odpowiedział rzutem za 3. Przerwa dla trenera Polski. 2. kwarta 6' Warto podkreślić, że Loyd ma już 10 punktów w tym meczu. 2. kwarta 6' 26:19 Kapitalnie Loyd! Ograł rywala i rzucił za 2! 2. kwarta 7' 26:22 Ginat drugi raz z rzędu celnie za 3. 2. kwarta 7' 26:22 Ruchoma zasłona Ponitki zdaniem sędziów... 2. kwarta 7' 26:22 Tym razem pomylił się Ginat za 3 i to Polacy zebrali piłkę! Loyd wylądował przy bandzie po starciu z rywalem. 2. kwarta 7' 26:22 Sędziowie sprawdzają jeszcze sytuację z faulem na Loydzie. 2. kwarta 7' 26:22 Po powtórkach sędziowie podtrzymali decyzję o normalnej klasyfikacji tego faulu. 2. kwarta 7' 28:22 Na kilka razy, ale w końcu skutecznie! I to kolejne punkty Olejniczaka! 2. kwarta 8' 30:22 Świetna akcja w obronie i Loyd na milimetry dograł za obronę do Ponitki, a ten skończył to wsadem! 2. kwarta 8' 32:22 Kapitalna akcja Pluty zakończona 2 punktami! Do tego faul w ataku Madara! 2. kwarta 9' 32:22 Spróbował Pluta za 3, ale tylko na obręcz. 2. kwarta 9' 32:24 Avdija na granicy faulu, ale puścili to sędziowie, a Carrington trafił wysokim rzutem za 2. 2. kwarta 10' 34:24 Loyd pomimo asysty obrońcy rzucił w ostatniej sekundzie za 2! 2. kwarta 10' 34:26 Avdija szybko odpowiedział indywidualną akcją. 31 sekund do końca i czas dla trenera Polaków. 2. kwarta 10' Loyd ma już 14 punktów, a Ponitka 7 zbiórek! 2. kwarta 10' 37:26 Pluta świetnie odnalazł Loyda, a ten trafił za 3! Koniec 1. połowy! Polska prowadzi 37:26! Loyd zakończył pierwszą połowę z dorobkiem 17 punktów! Między innymi tak błyszczy dziś Jordan Loyd: Jordan Loyd is relentless ⚡💨#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/HG94wJiF6O — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025 Po 1. połowie tak prezentują się najlepsi strzelcy Polski: Loyd 17 pkt

Olejniczak 8 pkt

Ponitka 7 pkt A tak Izraela: Ginat 10 pkt

Avdija 7 pkt

Zoosman 3 pkt Koszykarze szykują się już do wznowienia gry! 3. kwarta 1' Rozpoczynamy 2. połowę! Izrael przy piłce. 3. kwarta 1' 37:26 Sorkin z faulem w ataku na Balcerowskim! 3. kwarta 1' 40:26 I zaczynamy od celnego rzutu za 3 Pluty! 3. kwarta 1' 40:29 Avdija szybko odpowiedział tym samym. 3. kwarta 2' 40:31 Sokołowski sfaulował Avdiję, a ten wykorzystał oba rzuty osobiste. 3. kwarta 2' 40:31 Sfaulowany Balcerowski pod koszem! Niestety, znowu zmarnował osobiste... 3. kwarta 2' 40:33 Sorkin zebrał piłkę pod naszym koszem i zdobył 2 punkty. 3. kwarta 3' 40:35 Avdija kapitalnie odnalazł Sorkina i Izrael nas goni. Przerwa dla Polski. 3. kwarta 3' 40:35 Loyd spróbował indywidualnej akcji, ale nie trafił. Zebraliśmy piłkę i Sokołowski został sfaulowany przy rzucie za 3, a do tego trener Izraela popełnił faul techniczny! 3. kwarta 3' 41:35 Ponitka wykorzystał rzut osobisty za techniczny faul. Teraz jeszcze 3 próby Sokołowskiego. 3. kwarta 3' 43:35 Sokołowski wykorzystał 2 z 3 rzutów. 3. kwarta 3' 43:37 Faul Olejniczaka na Avdiji i lider Izraela wykorzystał oba osobiste. 3. kwarta 4' 43:37 Błąd kroków Olejniczaka pod koszem, wraca Balcerowski. 3. kwarta 4' 45:37 Fenomenalna asysta Loyda do Ponitki pod kosz! 3. kwarta 5' 45:37 Loyd sfaulował Sorkina, a sędziowie sprawdzają jeszcze, czy nie był to poważniejszy faul. 3. kwarta 5' 45:37 Niestety, sędziowie orzekli niesportowy faul. 3. kwarta 5' 45:38 Sorkin wykorzystał tylko jeden rzut wolny i Izrael ma jeszcze piłkę pod naszym koszem. 3. kwarta 5' 45:38 Polacy ładnie zablokowali Avdiję, ale popełnili błąd 24 sekund... 3. kwarta 5' 45:40 Dobra akcja Izraela za 2 pkt. 3. kwarta 6' 45:40 Kolejny faul techniczny Izraela! Avdija się wścieka! 3. kwarta 6' 46:40 Ponitka skutecznie z linii osobistych! 3. kwarta 6' 48:40 I kapitalna szybka akcja - z linii od razu do Sokołowskiego pod kosz! 3. kwarta 6' 48:40 Faul Ponitki i sędziowie znów sprawdzają rangę tego przewinienia... 3. kwarta 6' 48:40 Na szczęście tym razem tylko zwykły faul Ponitki, a do tego Polacy byli jeszcze w limicie, więc nasi rywale zaczęli z boku boiska. 3. kwarta 6' 48:42 Faul Sokołowskiego i kolejne 2 pkt z osobistych Avdiji. 3. kwarta 7' 48:42 Faul w zasłonie Balcerowskiego... 3. kwarta 7' 48:44 Avdija gra fenomenalną kwartę, znów zapunktował. 3. kwarta 8' 48:47 Avdija trafia za 3 z 9. metra i Izrael jest już naprawdę blisko. 3. kwarta 8' 48:49 Głupia strata Balcerowskiego i Izrael na pierwszym prowadzeniu w tym meczu. 3. kwarta 9' 48:49 Niewiarygodne! Za długo zwlekali Polacy z dobrych pozycji i popełnili błąd 24 sekund... 3. kwarta 10' 48:51 Balcerowski przegrał pojedynek pod koszem, a Sorkin dołożył 2 pkt spod naszego kosza... 3. kwarta 10' 48:51 Nie trafił Ponitka za 3 i na szczęście Izraelczyk też nie trafił. Koniec 3. kwarty! Avdija po 1. połowie miał 7 pkt. Po tej kwarcie ma już 23 pkt. 4. kwarta 1' 48:51 Zaczynamy ostatnią kwartę! 4. kwarta 1' 51:51 W końcu! Ponitka daje sygnał rzutem za 3! 4. kwarta 1' 53:51 BRAWO PLUTA! Świetny przechwyt i czujnie oddał piłkę Ponitce, unikając ataku rywala! 4. kwarta 2' 53:51 Nie trafił Sorkin za 3, zebraliśmy piłkę, ale straciliśmy ją po błędzie Ponitki, choć ten nie może się z tym pogodzić. 4. kwarta 2' 53:53 Carrington trafił za 2 z bocznej pozycji. 4. kwarta 3' 53:53 Pluta zablokowany, ale Carrington nie trafił za 3 i to Żołnierewicz zebrał piłkę! 4. kwarta 4' 53:53 Nie trafiają teraz rywale, pora to wykorzystać! 4. kwarta 4' 53:53 Faul na Loydzie, a Ponitka ma już double-double - 16 pkt i 10 zbiórek. 4. kwarta 4' 56:53 Loyd z otwartej pozycji nie myli się za 3! 4. kwarta 5' 56:55 Ładnie zrobił to Madar spod kosza. 4. kwarta 5' 59:55 TRAFIA SOKOŁOWSKI ZA 3! 4. kwarta 5' 59:58 Madar odpowiedział tym samym... 4. kwarta 6' 59:60 Dał się zablokować Olejniczak pod koszem, a Carrington zdobył 2 pkt z faulem... 4. kwarta 6' 59:61 I nie pomylił się Carrington z osobistego. 4. kwarta 6' 59:61 Ufff, nie trafił Carrington za 3 z dobrej pozycji. 4. kwarta 7' 59:61 Pudło Ponitki za 3, do końca 3:50! 4. kwarta 7' 62:61 LOYD ZNÓW ZA 3! 4. kwarta 8' 62:61 Nie trafił Madar spod kosza, a do tego piłka dla Polski! Do końca 2:53! 4. kwarta 8' 62:61 Kapitalna obrona Polaków! Powstrzymali czysto Sorkina! 4. kwarta 9' 62:61 DLACZEGO NIE TRAFIŁ TEGO BALCEROWSKI?! Świetnie ruszył na kosz, ale nie wpakował piłki... 4. kwarta 9' 62:61 Do końca meczu 1:57 min. 4. kwarta 9' Długo trwa przerwa na czyszczenie parkietu. 4. kwarta 9' 62:61 Błąd kroków Sorkina! Świetna obrona Balcerowskiego i Loyda! 4. kwarta 9' 62:61 Loyd chciał wziąć to na siebie, ale poślizgnął się w ostatniej sekundzie. Przerwa na żądanie dla Izraela, teraz obu trenerom zostało po jeszcze jednym czasie. 4. kwarta 9' 62:61 Do końca 1:22 min. 4. kwarta 9' 62:61 Avdija tylko 1:40 min tego meczu spędził na ławce. To najwięcej mówi o jego wpływie na drużynę Izraela. 4. kwarta 9' 62:64 Carrington trafił za 3... 4. kwarta 9' 64:64 Fantastyczna akcja Loyda! Do końca mniej niż minuta! 4. kwarta 10' 64:64 Avdija nie trafił za 3, piłka dla Polaków! 4. kwarta 10' 64:64 Faul Carringtona, ale dopiero trzeci Izraelczyków w tej kwarcie. Do końca 35 sekund! 4. kwarta 10' 66:64 ALE ZROBIŁ TO LOYD! DOBIŁ WŁASNY RZUT! CO ON TU ZROBIŁ! 4. kwarta 10' 66:64 Do końca już tylko 13 sekund! Ale Izrael ma piłkę... 4. kwarta 10' 66:64 Ostatni czas na żądanie dla Izraela. 4. kwarta 10' 66:64 Przerwa oznacza, że Izrael zacznie od razu na naszej połowie... 4. kwarta 10' 66:64 Sfaulował z premedytacją Sokołowski. Izrael ma jeszcze 7,3 sekundy! 4. kwarta 10' 66:64 NIE TRAFIŁ AVDIJA ZA 3! POLSKA WYGRYWA Z IZRAELEM!!! To druga wygrana Polski na Eurobaskecie i znaczący krok w kierunku fazy pucharowej! Zrobiliśmy to dla Was 🥹 Zrobiliśmy to po raz drugi na @EuroBasket 🔥🔥🔥



Biało-Czerwoni 🇵🇱 lepsi od Izraela 🫡



SZALEEEEEŃSTWOOO W SPODKU 💥

______@GrupaORLEN @kfcpolska @SPORT_GOV_PL @Radio_RMF24 pic.twitter.com/SdW7sX7kp2 — KoszKadra (@KoszKadra) August 30, 2025 Najlepsi zawodnicy meczu? Loyd 27 pkt

Avdija 23 pkt

Ponitka 16 pkt i 11 zbiórek Uffff! Cóż to były za emocje, na szczęście ze szczęśliwym zakończeniem! To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl. Już jutro trzeci mecz koszykarzy - z Islandią!

Odśwież relację