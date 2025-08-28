Przed Eurobasketem 2025 polscy koszykarze wyróżniają się imponującymi warunkami fizycznymi.

Aleksander Balcerowski, mierzący 217 cm, został drugim najwyższym zawodnikiem turnieju, ustępując tylko Kristapsowi Porzingisowi.

W polskiej kadrze znaleźli się również inni "giganci", a także najstarsi i najniżsi gracze, co świadczy o zróżnicowaniu drużyny.

Sprawdź, jak te cechy wpłyną na występy Polaków na Eurobaskecie i czy doświadczenie połączy się z młodzieńczym wzrostem.

Polski gigant w czołówce. Wyższy jest tylko jeden!

Jeszcze zanim na parkietach Eurobasketu 2025 wybrzmiał pierwszy gwizdek, reprezentanci Polski znaleźli się w centrum uwagi. Wszystko za sprawą imponujących warunków fizycznych Aleksandra Balcerowskiego. Polski środkowy, mierzący aż 217 centymetrów, został sklasyfikowany jako drugi najwyższy zawodnik całego turnieju!

Wyższy od niego jest jedynie łotewski gwiazdor z ligi NBA, Kristaps Porzingis, który mierzy 221 cm. Co ciekawe, identyczny wzrost co Polak ma Szwed Mattias Markusson, znany z występów w polskiej lidze w barwach MKS Dąbrowa Górnicza. To jednak nie koniec dominacji Biało-Czerwonych w zestawieniu "gigantów". Na 9. pozycji, z wynikiem 213 cm, znaleźli się także Dominik Olejniczak i Szymon Zapała. Taka siła pod koszem może okazać się decydująca w starciu z silną reprezentacją Słowenii.

Doświadczenie i... niski wzrost. Weteran w polskiej kadrze

Podczas gdy Balcerowski góruje nad rywalami wzrostem, inny z naszych reprezentantów, Kamil Łączyński, wyróżnia się w zupełnie innych kategoriach. Mierzący 182 cm rozgrywający zajął dziewiąte miejsce w zestawieniu najniższych graczy turnieju.

Jednak to nie wszystko. 36-letni Łączyński jest również piątym najstarszym uczestnikiem Eurobasketu, co świadczy o jego ogromnym doświadczeniu. Najstarszy na turnieju jest 37-letni Włoch Danilo Gallinari. Obecność tak doświadczonego weterana to bezcenny kapitał dla drużyny trenera Igora Milicica.

Co ciekawe, reprezentacja Polski z turnieju na turniej jest coraz starsza. Obecna średnia wieku zespołu to 29,4 lat, podczas gdy na poprzednich imprezach była niższa. Paradoksalnie, najmłodsi w ekipie są właśnie jedni z najwyższych – 24-letni Aleksander Balcerowski i Szymon Zapała.

Marcin Gortat: Weźmy Podziemskiego do kadry!