Cały świat znów mówi o Japończykach. Zrobili to ponownie, dali przykład

Po końcowym gwizdku na AT&T Stadium w Dallas tysiące fanów nie ruszyło od razu do wyjść. Zamiast tego przez kilkanaście minut porządkowali swój sektor, zbierając pozostawione odpady do dużych worków, które przynieśli ze sobą na stadion.

To zachowanie od lat budzi podziw na całym świecie i stało się niemal symbolem japońskich kibiców podczas największych imprez sportowych. Niezależnie od wyniku meczu, fani regularnie zostawiają po sobie idealny porządek, pokazując szacunek zarówno organizatorom, jak i innym uczestnikom wydarzenia.

Świat po raz pierwszy na tak dużą skalę zwrócił uwagę na ten zwyczaj podczas mundialu w Rosji w 2018 roku. Wówczas Japończycy sprzątali trybuny nawet po bolesnej porażce z Belgią w 1/8 finału. Mimo że ich reprezentacja wypuściła z rąk prowadzenie 2:0, kibice po meczu skupili się na czymś zupełnie innym niż sportowe rozczarowanie.

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Podobną klasę pokazali również sami piłkarze. Po zakończeniu tamtego spotkania pozostawili szatnię w nienagannym stanie, a dodatkowo zostawili odręcznie napisane podziękowanie dla gospodarzy turnieju.

Tradycja była kontynuowana także podczas mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Wtedy Japonia zachwyciła nie tylko postawą na boisku, pokonując Niemcy i Hiszpanię oraz wygrywając grupę, ale również kulturą swoich kibiców poza stadionem.

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W samej Japonii dbałość o wspólną przestrzeń jest elementem codziennego życia i edukacji. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się sprzątania klas i szkolnych korytarzy, dlatego podobne zachowania na stadionach są dla nich czymś całkowicie naturalnym. Nic dziwnego, że po każdym wielkim turnieju zdjęcia japońskich fanów z workami na śmieci obiegają cały świat i stają się jednym z najczęściej udostępnianych symboli sportowego fair play.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026