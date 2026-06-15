Nocą zaczepili Michała Probierza. Ten się mocno wkurzył, internet płonął od wyzwisk

A wszystko przez nieudane eliminacje do mundialu. W niedzielny wieczór trwała w najlepsze rywalizacja Holandii z Japonią, a w sieci Probierz konfrontował się z wkurzonymi kibicami. Jeden z użytkowników serwisu X, podpisujący się jako Mr. Żaba, opublikował zdjęcie Michała Probierza i prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, sugerując, że to oni odpowiadają za brak awansu Biało-Czerwonych na mundial (selekcjoner Probierz rozpoczął nieudane eliminacje, dokończył Jan Urban, pod którego wodzą Polacy przegrali w finale baraży ze Szwecją). Były trener kadry postanowił odpowiedzieć.

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– Może jeszcze zła pogoda to moja wina! Może okulary podesłać – napisał Michał Probierz.

Na tym jednak dyskusja się nie zakończyła. Autor wpisu odparł: „Trzeba było nie rezygnować i awansować”. Były selekcjoner szybko zareagował.

– I tak by było, ale takie anonimy jak ty chciały krwi – odpowiedział.

Michał Probierz gra w golfa ze zwycięzcą aukcji charytatywnej [Zdjęcia]

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Do wymiany zdań włączył się również inny użytkownik, SpeedyDawid, który napisał: „Weź nie przypominaj… tak zmarnować czas na takiego ogórka to głowa mała. No ale musieliśmy odhaczyć polskiego Guardiole w naszym narodowym bingo”.

Tym razem Probierz również nie pozostał obojętny.

– Ogórkiem to ty jesteś anonimie bez jaj – odpisał były selekcjoner.

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Cała dyskusja nadal jest dostępna w mediach społecznościowych, a przytoczone wpisy stanowią jedynie fragment znacznie dłuższej wymiany zdań. Przypomnijmy, że Probierz prowadził reprezentację Polski od września 2023 do czerwca 2025 roku. W tym czasie poprowadził kadrę w 21 spotkaniach, notując 10 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek.

Cała dyskusja oczywiście na darmowym portalu X. A Probierz w poniedziałkowy poranek odreagował internetowe kłótnie partyjką golfa...

To dzięki tej dwójce możemy dziś oglądać Kurakał a nie reprezentację Polski. Dziękuję Czarek.Dziękuję Michał. pic.twitter.com/eIv3cpvBN3— Mr. Żaba (@Mraba559516) June 14, 2026