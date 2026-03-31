Cezary Kulesza już podjął decyzję w sprawie Jana Urbana. Ogłosił to na gorąco

Biało-czerwoni stracili gola na 2:3 w końcówce spotkanie w Solnie, która przesądziła o awansie gospodarzy do mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku.

Trudno ocenić takie spotkanie, uważam, że zagraliśmy bardzo dobrze. Najlepiej od kiedy jestem selekcjonerem. Spotkanie na wyjedzie, gdzie sprawiliśmy mnóstwo problemów gospodarzom. Zabrakło szczęścia w kluczowych momentach - powiedział przed kamerą TVP Sport selekcjoner Jan Urban.

Była to pierwsza porażka polskiej drużyny narodowej pod jego wodzą. W siedmiu poprzednich spotkaniach odniosła pięć zwycięstw i dwukrotnie remisowała.

"Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony." - ogłosił w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza.

- Co dalej? Dziś wszyscy cierpimy i boli nas ta porażka. Byliśmy lepszym zespołem, taka jest piłka, zabrakło trochę koncentracji i szczęścia - dodał Jan Urban.

