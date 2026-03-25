Jan Urban nie gryzł się w język przed meczem z Albanią. Mówi o "skurczybykach" w kadrze

Reprezentacja Polski przygotowuje się do kluczowego meczu barażowego z Albanią o awans na mistrzostwa świata.

Selekcjoner Jan Urban tonuje nastroje, wskazując na siłę rywala i tajemniczo wypowiada się o debiucie Oskara Pietuszewskiego.

Urban porównał Pietuszewskiego do innego kadrowicza, co wywołało zaskoczenie.

Urban tonuje nastroje. "Albania potrafi zrobić niespodziankę"

Przed reprezentacją Polski najważniejszy mecz ostatnich miesięcy. Zwycięstwo z Albanią otworzy drogę do finału baraży o mundial. Selekcjoner Jan Urban zdaje sobie sprawę z wagi spotkania, ale jednocześnie studzi zbyt optymistyczne nastroje, wskazując na siłę rywala.

- Jest to najważniejszy mecz. Albania to zespół, który potrafi zrobić niespodziankę - przyznaje Jan Urban. Trener przypomniał, że Albańczycy mają na koncie cenne zwycięstwa i potrafią być groźni dla najlepszych.

- Potrafili wygrać w Lidze Narodów z Ukrainą na wyjeździe. Potrafili wygrać prestiżowy mecz z Serbią. Zaprezentowali się znakomicie na mistrzostwach Europy - wyliczał selekcjoner.

Tajemnica wokół Pietuszewskiego. "Skurczybyki się odwrócili"

Najwięcej emocji wzbudza ewentualny występ Oskara Pietuszewskiego, który robi furorę w FC Porto. Jan Urban jest pod wrażeniem jego formy, ale nie chce zdradzać swoich planów taktycznych.

- Wydaje mi się ze jest taki jak na boisku, pewny siebie, zachowujący się normalnie - zauważa trener. Czy to oznacza, że zobaczymy go od pierwszej minuty? Tutaj szkoleniowiec pozostaje tajemniczy i podkreśla, że decyzje podejmuje wspólnie ze sztabem.

- Jak będzie trzeba, żeby zagrał od początku, to zagra. Jak będzie trzeba, żeby wszedł, to wejdzie - stwierdził Urban. Selekcjoner w barwny sposób opisał, jak nowy zawodnik wkomponował się w zespół, nawiązując do jego podobieństwa z innym kadrowiczem.

- Rózga i on jak skurczybyki się odwrócili, to nie wiedziałem, który jest który. Już się zgrali razem przy stoliku, zawodnicy o podobnej charakterystyce - opowiadał z uśmiechem Jan Urban.

Plan na mecz i apel do kibiców

Choć Urban nie zdradza szczegółów, zapewnia, że plan na mecz jest gotowy, a drużyna wie, co ma robić na boisku. Kluczowe będzie doświadczenie zawodników.

- Jak wyjdą na boisko, to doświadczenie jest w nich. Będą myśleli nad tym, co myśmy sobie zaplanowali. Wierzymy, że ten plan, który żeśmy sobie wymyślili, przyniesie sukces - zapewnił. Selekcjoner wie, jak ważna będzie atmosfera na PGE Narodowym i liczy na wsparcie trybun.

- Musimy pociągnąć kibiców, żeby pojawiła się więź między nami a piłkarzami - zaapelował Urban, dodając, że drużyna chce podtrzymać pozytywny klimat wokół kadry.