Mocna deklaracja Tomaszewskiego ws. Urbana. "Nawet jeśli się nie uda"

Jan Tomaszewski uważa, że Jan Urban powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski niezależnie od wyników baraży.

Były bramkarz kadry pozytywnie ocenia powołania, ale ma zastrzeżenia do liczby zawodników i wskazuje swojego faworyta do bramki.

Tomaszewski apeluje do piłkarzy o "gryzienie trawy" i ostrzega przed podejściem, które jego zdaniem zaprezentowały polskie kluby w Europie.

Urban powinien zostać na dłużej

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana przygotowuje się do kluczowych meczów barażowych, które zdecydują o jej udziale w mistrzostwach świata. Biało-czerwoni najpierw zmierzą się z Albanią, a w przypadku wygranej zagrają na wyjeździe ze zwycięzcą pary Szwecja-Ukraina. Mimo ogromnej presji i wagi tych spotkań, Jan Tomaszewski uważa, że przyszłość selekcjonera nie powinna zależeć od ich wyniku.

- Gdyby się to nie powiodło, to moim zdaniem Janek Urban powinien zostać selekcjonerem w dalszym ciągu do zakończenia Mistrzostw Europy. Widać tutaj pęd do przodu, nasi piłkarze dostali naprawdę kopa - stwierdził legendarny bramkarz.

Tomaszewski pozytywnie ocenił również powołania ogłoszone przez Urbana, podkreślając, że selekcjoner słusznie zaufał zawodnikom, którzy wywalczyli dla Polski udział w barażach. Miał jednak jedno zastrzeżenie.

- Zupełnie niepotrzebnie powołał 25 zawodników, bo dwóch będzie siedziało na trybunach. Gdybym miał z kogoś zrezygnować, to bym zrezygnował z Pyrki i z Rózgi. To na pewno przyszłościowi zawodnicy, ale w tym dwumeczu nie będą przydatni - ocenił.

Jeden napastnik i apel o "gryzienie trawy"

Ekspert odniósł się także do personaliów w kadrze. Jego zdaniem o miejscu w bramce powinni zadecydować trenerzy bramkarzy, ale on sam ma swojego faworyta.

- Osobiście bym postawił na Grabarę - zadeklarował.

Tomaszewski jest również przekonany, że Polska powinna grać systemem z jednym napastnikiem. - Przestańmy mówić o dwóch napastnikach. Jak gra dwóch, to kogoś zabraknie w pomocy, a druga linia decyduje o wszystkim. Robert Lewandowski był najlepszym piłkarzem świata, kiedy na niego grała cała szóstka pomocników - tłumaczył.

Były reprezentant Polski wykorzystał okazję, by przestrzec kadrę przed podejściem, które jego zdaniem zaprezentowały polskie kluby w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa i Lech Poznań pożegnały się z rozgrywkami, a zdaniem Tomaszewskiego zabrakło im boiskowej agresji.

- Oni grają, przepraszam, jak takie panienki. U nas tego gryzienia trawy nie ma. Jeśli w reprezentacji będzie takie podejście, to nic z tego nie będzie. Trzeba pokazać przeciwnikowi, że my się was nie boimy, a wprost przeciwnie: wy nas powinniście się bać - grzmiał Tomaszewski.

