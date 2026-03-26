Klamka zapadła tuż przed meczem z Albanią. Jest kluczowa decyzja w sprawie stadionu, piłkarze muszą wziąć to po uwagę

Mecz Polski z Albanią odbędzie się pod zamkniętym dachem PGE Narodowego, co zapewni stabilne warunki i wzmocni doping kibiców.

Biało-Czerwoni zadebiutują w nowych strojach z motywem orła, inspirowanych symboliką narodową i zaprojektowanych z myślą o komforcie.

Stawką spotkania jest awans do finału baraży o mundial i potencjalne starcie z Holandią w grupie F mistrzostw świata.

Czy nowe stroje i zamknięty dach pomogą Polakom w walce o wszystko? Sprawdź szczegóły!

Mecz z Albanią pod dachem. Jest oficjalna decyzja

Wszelkie spekulacje dotyczące warunków, w jakich przyjdzie grać piłkarzom, zostały ostatecznie ucięte. Półfinałowy mecz barażowy z Albanią na PGE Narodowym zostanie rozegrany przy zamkniętym dachu. Oznacza to, że niezależnie od kaprysów pogody, zawodnicy i kibice mogą liczyć na stabilne warunki. Decyzja ta ma zapewnić komfort i wyeliminować czynnik losowy, jakim mogłyby być na przykład intensywne opady deszczu czy silny wiatr. Mecz w zamkniętej "puszce" PGE Narodowego z pewnością zagwarantuje też jeszcze głośniejszy doping z trybun.

Biało-Czerwoni w nowych zbrojach. Symbol orła na koszulkach

To nie jedyna nowość, jaka czeka kibiców podczas czwartkowego wieczoru. Podopieczni Jana Urbana po raz pierwszy oficjalnie zaprezentują się w nowych strojach reprezentacyjnych. Polacy zagrają w domowym komplecie, czyli białych koszulkach i czerwonych spodenkach. Trykoty mają wyjątkowy design.

Przeczytaj także: Piłkarze nagle wyszli z hotelu przed meczem Polska – Albania. Lewandowski w towarzystwie zakapturzonego napastnika, można go rozpoznać tylko po oczach

„Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach” - poinformował PZPN w komunikacie. Federacja podkreśla, że projekt ma być odważny i ponadczasowy, a jednocześnie jednoznacznie kojarzyć się z Polską. Nowe stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, które mają zapewnić piłkarzom maksymalny komfort i wentylację.

Gra o wszystko. Zwycięzca poznał już potencjalnych rywali

Czwartkowe spotkanie, które rozpocznie się o 20:45, to mecz o być albo nie być w walce o mundial. Zwycięzca tego starcia zmierzy się 31 marca w wielkim finale baraży z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Co więcej, już od grudniowego losowania wiadomo, że triumfator naszej ścieżki trafi do grupy F mistrzostw świata, gdzie czekają już tacy giganci jak Holandia, a także Japonia i Tunezja. Stawka jest więc ogromna, a nowa "zbroja" i ogłuszający doping pod zamkniętym dachem mają pomóc Biało-Czerwonym w wykonaniu pierwszego kroku w kierunku wymarzonego celu.

Zobacz też: Trener reprezentacji Albanii wypalił o Polakach! "My też jesteśmy dobrą drużyną!

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie