MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w piątek, 26 czerwca? Hity o każdej godzinie!

Mundial 2026. Francja zagra z Norwegią, Hiszpania z Urugwajem, a Belgia o życie

Mundial 2026 trwa w najlepsze i zapadają pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia. W grupach A, B, C, D, E i F wiemy już wszystko. W nocy z czwartku na piątek (25/26 czerwca) wielki sukces odniosła reprezentacja Ekwadoru, która z nożem na gardle ograła Niemcy 2:1 i awansowała do 1/16 finału. Świętować mogą też pogromcy Polaków - Szwedzi po remisie 1:1 z Japonią zapewnili sobie awans z 3. miejsca w grupie F, choć muszą czekać aż wyłoni się ich kolejny rywal. Dzisiaj (26 czerwca) nadszedł czas na rozstrzygnięcia w drugiej połowie tabeli. W piątek, a także w nocy, odbędzie się łącznie 6 meczów w grupach G, H i I. Będziemy świadkami hitowych meczów jak Norwegia - Francja o pierwsze miejsce i Hiszpania - Urugwaj o być albo nie być drugiej z tych reprezentacji. W trudnej sytuacji jest także Belgia, która po dwóch remisach musi wygrać w ostatniej kolejce. Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się dziś i w nocy z piątku na sobotę (26/27 czerwca)?

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na piątek, 26 czerwca

Dzisiejsza rywalizacja na mundialu rozpocznie się od godziny 21 od mocnego uderzenia w postaci starcia Norwegii z Francją, z kolei Senegal z Irakiem zagrają o przedłużenie szans na awans do kolejnej fazy. Później kibiców czeka kilka godzin przerwy i nocne oraz poranne mecze Urugwaj - Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska, Egipt - Iran i Nowa Zelandia - Belgia.

Godz. 21:00, Grupa I: Norwegia - Francja. Bezpośrednie starcie o pierwsze miejsce zapowiada się wyśmienicie! Wiele osób widziało w Norwegii "czarnego konia", a zwycięstwa z Irakiem (4:1) i Senegalem (3:2) to potwierdziły. Z kolei Francuzi uchodzą za jednego z głównych faworytów całego turnieju, choć tym razem będą musieli poradzić sobie bez trenera Didiera Deschampsa, który wrócił do ojczyzny na pogrzeb matki. Transmisja na żywo na kanale TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa I: Senegal - Irak. W cieniu hitu równocześnie odbędzie się mecz ostatniej szansy dla zespołów, które poniosły dwie porażki. Faworytem jest zespół z Afryki, ale Irakijczycy z przedstawicielami Ekstraklasy w składzie udowodnili już, że nie można ich zlekceważyć. Mistrzostwa układają się jednak tak, że 3 punkty mogą nie wystarczyć do awansu z 3. miejsca dla 8 najlepszych drużyn. Transmisja na żywo w TV na TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2:00 (w nocy z piątku na sobotę), Grupa H: Urugwaj - Hiszpania. Przed turniejem wszyscy zakładali, że będzie to mecz o pierwsze miejsce, tymczasem Urugwajczycy po dwóch sensacyjnych remisach grają o życie z mistrzami Europy! Hiszpanie nie mogą sobie pozwolić na wpadkę, bo sami również zanotowali szokujący remis z Republiką Zielonego Przylądka (0:0). Później pokazali jednak moc z Arabią Saudyjską (4:0). Czy teraz pogrzebią marzenia Urugwaju na tegorocznym mundialu? Transmisja na żywo na kanale TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2:00 (w nocy z piątku na sobotę), Grupa H: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska. Kabowerdeńczycy mogą sprawić największą niespodziankę na mundialu! Po remisach z Hiszpanią (0:0) i Urugwajem (2:2) stają przed szansą na sensacyjny awans z grupy. Zapewni im to zwycięstwo, ale niewykluczone, że wystarczy też remis, choć wtedy będą musieli czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Saudyjczycy mają jednak podobne nadzieje, bo tylko wygrana w tym meczu utrzyma ich w turnieju. Transmisja na żywo w TV na TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 5.00 (sobota rano), Grupa G: Egipt - Iran. Spotkanie budzące mnóstwo emocji z pozasportowych względów ma też wielkie znaczenie w tabeli. Po dwóch kolejkach Egipcjanie prowadzą w grupie z 4 punktami, a Iran i Belgia są za nimi z 2 "oczkami". Wszystko wyjaśni się więc w ostatniej serii gier nad ranem polskiego czasu! Transmisja na żywo na kanale TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 5.00 (sobota rano), Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia. Mało kto spodziewał się, że Belgowie będą grać w ostatniej kolejce o życie. Remisy z Egiptem (1:1) i Iranem (0:0) sprawiły jednak, że potrzebują zwycięstwa z Nową Zelandią. A ta również liczy się jeszcze w walce o awans, choć jest w najgorszej sytuacji w tej wciąż otwartej grupie. Kto będzie cieszył się nad ranem polskiego czasu? Transmisja na żywo w TV na TVP2 oraz online na TVPSport.pl.

Pod quizem znajduje się galeria z pięknymi kibickami bawiącymi się na MŚ 2026.

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