MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w poniedziałek, 15 czerwca? Mistrz Europy w akcji

Mundial 2026. Kolejne hity. Gra Hiszpania i kto jeszcze?

Mundial 2026 oficjalnie wystartował w czwartek, 11 czerwca, gdy Meksyk pewnie pokonał u siebie RPA 2:0. Turniej rozkręca się jednak na dobre, a przed nami już piąty dzień zmagań na MŚ. Czwartego, w niedzielę, działo się sporo - Niemcy rozbili Curacao aż 7:1, choć w pewnym momencie byli wręcz oszołomieni po golu na 1:1. W grupie szczególnie intrygującej z polskiej perspektywy, Holandia zremisowała z Japonią 2:2, a Szwecja zdeklasowała Tunezję 5:1. Po raz pierwszy w historii w mundialu uczestniczy aż 48 drużyn, które podzielono na 12 grup. W poniedziałek, 15 czerwca, i w nocy na wtorek zaplanowano w sumie cztery mecze. Wszystko rozpocznie się od starcia Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.

Skandal na MŚ 2026, jest pilna reakcja FIFA! Odesłany z USA sędzia może odetchnąć

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na poniedziałek, 15 czerwca

Dziś do gry wkroczą zespoły z grup G i H i jesteśmy pewni, że czekają nas kolejne wielkie emocje. Oto szczegółowy plan gier na poniedziałek, noc i poranek:

Godz. 18:00, Grupa H: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Aktualni mistrzowie Europy zmierzą się w Atlancie z jednym z "kopciuszków" tegorocznego mundialu. Faworyt jest oczywisty, ale debiutująca na MŚ drużyna z Afryki z pewnością zrobi wszystko, aby postarać się napsuć krwi Hiszpanom. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP 2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa G: Belgia - Egipt. Kolejna z europejskich potęg rozpocznie turniej w Seattle. Egipcjanie jeszcze nigdy nie wygrali meczu na MŚ, mimo że są najbardziej utytułowaną drużyną z Afryki. Czy zmieni się to dzisiaj? Byłaby to spora niespodzianka w starciu z teoretycznie najsilniejszym zespołem grupy G. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP 1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek), Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj. Podobnie jak w przypadku pierwszego meczu tej grupy, na papierze mamy wyraźnego faworyta. Ale Saudyjczycy pokazali już m.in. podczas ostatniego mundialu, że nie można ich skreślać, zwłaszcza w meczu otwarcia (sensacyjnie pokonali wówczas Argentynę - red.). Mecz w Miami rozgrywany w środku nocy czasu polskiego będzie transmitowany w TVP 2, TVP Sport i na TVPSport.pl.

Godz. 03:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek), Grupa G: Iran - Nowa Zelandia. Jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań tych MŚ zakończy poniedziałkowe zmagania. Powody wykraczają oczywiście poza piłkę nożną, przez co występowi Irańczyków na turnieju w USA przygląda się cały świat. Ich pierwszy mecz odbędzie się w Los Angeles, gdzie kilkadziesiąt godzin wcześniej Amerykanie rozbili Paragwaj (4:1). Transmisję na żywo ze spotkania Iranu z Nową Zelandią będzie można oglądać na antenach TVP 1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Po ostatnim gwizdku w tym meczu czeka nas kilkanaście godzin przerwy przed kolejnymi meczami, zaplanowanymi na wtorek, 16 czerwca. Do gry wkroczy wtedy m.in. Francja i broniąca tytułu Argentyna.

QUIZ: Rozpoznasz polskie gwiazdy mundiali? Pytanie 1 z 12 Zaczynamy od łatwego pytania. Kim jest ten piłkarz? Grzegorz Lato Zbigniew Boniek Józef Młynarczyk Następne pytanie