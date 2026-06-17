MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w środę, 17 czerwca? Potęgi w grze!

Mundial 2026. Europejski hit i nie tylko. Anglia - Chorwacja i co jeszcze?

Mundial 2026 wkracza w siódmy dzień, który zwieńczy rywalizację w pierwszej kolejce fazy grupowej. Za nami kilka ciekawych i niespodziewanych rozstrzygnięć, choć akurat we wtorek obyło się bez niespodzianek. Swoje mecze wygrali wszyscy faworyci - Francja pokonała Senegal 3:1 (nawet w cieniu sędziowskich kontrowersji), Norwegia w swoim pierwszym meczu MŚ od lat ograła Irak 4:1, a w nocy prawdziwy popis dała Argentyna przeciwko Algierii za sprawą hat-tricka Leo Messiego. Z kolei z samego rana turniej udanie rozpoczęła Austria, wygrywając z debiutującą Jordanią 3:1. Kibice żyją już jednak meczami, które odbędą się w środę, 17 czerwca, a także w nocy na czwartek. Najciekawiej zapowiada się wielki europejski hit: Anglia - Chorwacja. Obie drużyny w ostatnich latach zdobywały medale największych turniejów, a teraz zmierzą się już w pierwszym meczu. Ciekawie będzie jednak już kilka godzin wcześniej, gdy do gry wejdzie Portugalia. To właśnie Cristiano Ronaldo i spółka rozpoczną siódmy dzień mundialu. Łącznie w środę, 17 czerwca, i w godzinach nocnych odbędą się cztery mecze MŚ. Jakie to spotkania i gdzie je oglądać?

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na środę, 17 czerwca

Godz. 19:00, Grupa K: Portugalia - Demokratyczna Republika Konga. Środa rozpocznie się od mocnego uderzenia - jak na popis Leo Messiego z Algierią odpowie Cristiano Ronaldo? To pytanie zadają sobie fani piłki nożnej na całym świecie, ale Portugalia to przecież nie tylko genialny "CR7", a jedna z najsilniejszych kadr stawiana wśród głównych faworytów do triumfu w całych MŚ. Najpierw musi to udowodnić w starciu z drużyną DR Konga, która spróbuje postawić się faworytowi jak Republika Zielonego Przylądka przeciwko Hiszpanii. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 22:00, Grupa L: Anglia - Chorwacja. Kilka godzin później czeka nas prawdziwy europejski hit. 8 lat temu był to półfinał MŚ w Rosji, a Anglicy są też przecież finalistami dwóch ostatnich edycji Euro. Podopieczni Thomasa Tuchela przylecieli do Ameryki, aby wreszcie sięgnąć po trofeum, ale Luka Modrić i spółka też mają spore nadzieje co do najprawdopodobniej "ostatniego tańca" złotego chorwackiego pokolenia. Transmisja na żywo na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 1:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa L: Ghana - Panama. W drugim meczu ostatniej grupy tych MŚ dojdzie do dość egzotycznego starcia Afryki z amerykańską strefą CONCACAF. Zarówno Ghańczycy, jak i Panamczycy są skazywani na porażkę w rywalizacji z Anglią i Chorwacją, więc tym większe znaczenie może mieć ich bezpośrednie starcie. Przypomnijmy, że w tym roku na mundialu awansować z grupy można także z 3. miejsca. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 4:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa K: Uzbekistan - Kolumbia. Ostatnie spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej MŚ 2026 też zapowiada się ciekawie. Dla Uzbekistanu to absolutny debiut na mundialu, z kolei Kolumbijczycy mają potwierdzić swoją siłę w starciu z teoretycznym "kopciuszkiem". Czy tak będzie? Przekonamy się dopiero o poranku czasu polskiego. Transmisja na żywo na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Od czwartku, 18 czerwca, ruszy już druga kolejka zmagań w grupach. Do gry wrócą m.in. gospodarze - Meksyk i Kanada. Na razie cieszmy się jednak mundialowymi emocjami w grupach K i L!

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