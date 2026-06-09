MŚ 2026. Tuż przed turniejem wielka afera! FIFA pozwana przez byłego szefa UEFA

Były prezes UEFA Michel Platini pozwał do sądu światową centralę FIFA i jej obecnego szefa Gianniego Infantino.

Francuz domaga się odszkodowania za niesłuszne jego zdaniem wykluczenie z wyborów na prezydenta FIFA.

We wrześniu Platini został oczyszczony z ciągnących się przez lata zarzutów o korupcję.

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Francuz Michel Platini kierował UEFA w latach 2007-2015 i uchodził za najbardziej prawdopodobnego następcę odchodzącego z funkcji szefa FIFA Szwajcara Josepha Blattera. Zanim jednak odbyły się wybory, obaj zostali zawieszeni przez Komisję Etyki FIFA na sześć lat w związku z podejrzanym przelewem na dwa miliony franków szwajcarskich dla Francuza z konta FIFA. Mężczyźni tłumaczyli, że była to zaległa płatność za pracę wykonaną przez prawie 71-letniego obecnie Platiniego lata wcześniej, co obaj uzgodnili ustnie.

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Po długim postępowaniu we wrześniu 2025 roku szwajcarski sąd apelacyjny ostatecznie zdecydował o oczyszczeniu Platiniego z zarzutów. Wśród pozwanych teraz przez Francuza, obok Gianniego Infantino, są też były dyrektor prawny FIFA Marco Villiger i przewodniczący komitetu audytów Domenico Scali. Platini oskarża ich o postępowanie przeciwko niemu wyłącznie w celu wywarcia określonego wpływu.

Legendarny piłkarz osobny pozew cywilny złożył w paryskim sądzie przeciwko FIFA. Domaga się w nim rekompensaty za działania, które określił jako manewry w celu zablokowania jego kandydatury na szefa FIFA. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach wybory wygrał Infantino. Choć formalnie nie ma przeszkód, aby Platini ubiegał się ponownie o ten urząd, sam Francuz stwierdził, że jest już na to za stary.

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FIFA nie odniosła się na razie do zarzutów Platiniego, ale w przeszłości utrzymywała wielokrotnie, że w jej postępowaniu w tej sprawie nie było nieprawidłowości.

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