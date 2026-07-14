Mundial 2026. Sensacyjny transfer przed meczem Francja - Hiszpania! Cały kraj o tym mówi

Mundial 2026: Sensacyjny transfer przed meczem Francja - Hiszpania

Mecz Francja - Hiszpania często nazywany jest przedwczesnym finałem mundialu 2026, co dziwić nie może, gdy patrzy się na dyspozycję i składy obu drużyn. Po jednej stronie występują tacy gracze jak: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise czy Adrien Rabiot, a po drugiej: Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikale Oyarzabal czy Marc Cucurella. Mocnym punktem "Trójkolorowych" jest także lewy obrońca - Lucas Digne. I to właśnie on staje się bohaterem transferu, o którym mówi cała Francja. Jak donosi świetnie zorientowany w zmianach klubów przez piłkarzy Fabrizio Romano, 33-latek porozumiał się już z PSG i właśnie do aktualnych zdobywców Ligi Mistrzów trafi po mundialu. Lucas Digne w przeszłości występował już w zespole z Paryża. 10 lat temu odszedł z PSG i grał potem w Barcelonie, Evertonie i Aston Villi. W ekipie z Paryża reprezentant Francji ma być zmiennikiem Portugalczyka Nuno Mendesa.

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Mundial 2026: Lucas Digne przed trudnym zadaniem. Lamine Yamal ostrzy sobie na niego zęby

Na mundialu 206 Lucas Digne pełni ważną rolę w układance selekcjonera Didiera Deschampsa. Lewy obrońca występuje w pierwszym składzie "Trójkolorowych". Jest aktywny nie tylko w defensywie, lecz także w ataku. 33-latek prawdopodobnie wybiegnie na murawę także w półfinale MŚ: Francja - Hiszpania. Czeka go trudne zadanie, bowiem zęby na pojedynki z nim ostrzy sobie Lamine Yamal. Michał Zachodny, ekspert TVP, uważa, że Hiszpan "w każdym kolejnym meczu może sobie pozwolić na coraz więcej".

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- podsumował dziennikarz. Spotkanie Francja - Hiszpania rozpocznie się we wtorek, 14 lipca, o godz. 21. Mecz sędziować będzie Salwadorczyk Ivan Barton. Za system VAR odpowiadać będzie Polak - Tomasz Kwiatkowski.

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