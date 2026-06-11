Mundial 2026. Za chwilę mecz otwarcia, a tu taka afera! "Administracja prezydenta Trumpa nie pozwoli"

Mundial 2026. Afera przed meczem otwarcia. Nowe informacje BBC

Mundial 2026 czas zacząć! W czwartek, 11 czerwca, o godz. 21 rozpocznie się spotkanie Meksyk - RPA, które będzie meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Na razie jednak - zamiast o emocjach czysto sportowych - mówi się o wielkiej aferze, który wybuchła po tym, gdy somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan został deportowany z USA. Wcześniej został on zatrzymany na lotnisku w Miami, a następnie był przez przesłuchiwany przez 11 godzin. Teraz BBC podaje nowe - szokujące - informacje w tej sprawie. Ich źródła - ponoć z rządu Donalda Trumpa - podają, że "ujawniono powiązania z osobami podejrzanymi o przynależność do organizacji terrorystycznych".

To spowodowało, że podróżny nie spełniał warunków wjazdu do USA zgodnie z ustawą o imigracji i obywatelstwie (INA)

- czytamy. Chodzić ma o grupę Al-Shabab. Omar Abdulkadir Artan zaznaczył, że nic o tej organizacji nie wie.

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Mundial 2026. Mocne słowa z otoczenia Donalda Trumpa. Mowa o zagrożeniu dla bezpieczeństwa

Jego słowa na niewiele się zdały, bo Somalijczyk został deportowany i wrócił już do swojego kraju. BBC cytuje stanowczą wypowiedź osoby z otoczenia Donalda Trumpa.

Podróżnemu odmówiono wjazdu i wskazano przepis prawny służący do przyspieszonej deportacji na postawie sekcji 8235 ustawy INA. Administracja prezydenta Trumpa nie pozwoli, by jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa przedostało się do naszego kraju - koniec i kropka

- podkreśliło źródło. Wcześniej szef zespołu Białego Domu ds. organizacji mundialu Andrew Giuliani był bardzo tajemniczy.

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Nie wpuszczono sędziego. Nie mogę wchodzić w szczegóły, ale mogę powiedzieć, że powód był bardzo ważny

- przekazał dziennikarzom.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczynają się w czwartek, 11 czerwca meczem Meksyk - RPA. Finał mundialu 2026 zostanie rozegrany 19 lipca. Po raz pierwszy w historii turniej odbywa się w trzech krajach (USA, Meksyku i Kanadzie).

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