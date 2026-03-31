Polscy kibice przeszkadzali w nocy piłkarzom reprezentacji Szwecji. Głośne śpiewy pod hotelem

Polscy kibice zakłócili nocny spoczynek szwedzkim piłkarzom przed meczem barażowym o MŚ 2026.

Głośne śpiewy i doping rozbrzmiewały tuż pod hotelem reprezentacji Szwecji w Sztokholmie.

Wygląda na to, że piłkarze reprezentacji Szwecji przed dzisiejszym meczem z Polską w finale baraży o MŚ 2026 mieli bardzo ciężką noc. Film opublikowany w mediach społecznościowych pokazuje kilkudziesięciu polskich kibiców stojących na ulicy i głośno dopingujących. Śpiewy były na tyle donośne, że najprawdopodobniej dotarły do okien szwedzkich piłkarzy. Komentarze pod nagraniem są podzielone – jedni piszą „piękna sprawa” i „brawo”, drudzy nazywają to „buractwem” i „dziczą”, a jeszcze inni żartują, że Szwedzi dostali dodatkową motywację przed meczem.

Tego typu akcje mają w Polsce długą tradycję. Kibice często starają się przywitać przeciwnika już przed meczem – czasem humorem, czasem prowokacją. W Sztokholmie wyszło dość głośno i dość długo. Czy wpłynie to na wynik meczu? Poniżej wideo.

Polacy chyba dobrze bawili się wieczorem w Sztokholmie. Śpiewy mogli docenić też reprezentanci Szwecji, znajdujący się w hotelu obok pic.twitter.com/7UfS3kfHwV— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 31, 2026

Wtorkowy finał baraży w Sztokholmie zapowiada się bardzo ciekawie. Nasi rywale mają okazję do rewanżu za bolesną porażkę sprzed czterech lat. W barażu o MŚ 2022 Biało-Czerwoni pokonali wtedy Szwedów 2:0 w Chorzowie. Na wyjeździe mają z tym rywalem bardzo niekorzystny bilans. Ostatni raz zwyciężyli tam w... 1930 roku.

- Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy - powiedział Jakub Kamiński podczas konferencji prasowej w Sztokholmie.

