Słynny piłkarz okrutnie zakpił z Karola Nawrockiego! O tych słowach już jest głośno!

Przed meczem barażowym Szwecja-Polska, legenda piłki nożnej ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego.

Tomasz Frankowski, znany jako "Franek Łowca Bramek", zarzucił prezydentowi "zagranie pod publiczkę" po jego wizycie w szatni piłkarzy.

Były piłkarz i obecny polityk skrytykował również inne decyzje Nawrockiego.



Piłkarska reprezentacja Polski szykuje się do decydującego meczu barażowego ze Szwecją, który zdecyduje o tym, czy Biało-Czerwoni polecą na mundial. Po dramatycznym zwycięstwie 2:1 nad Albanią emocje wśród kibiców sięgają zenitu. W cieniu sportowych przygotowań rozgorzała dyskusja na temat ostatniego zachowania prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi głównie o jego wizyty w szatni piłkarzy i innych polskich sportowców.

Po zwycięstwie reprezentacji Polski nad Albanią szatnia na PGE Narodowym stała się sceną nie tylko sportowych uniesień, ale też politycznego spektaklu. Prezydent Karol Nawrocki pojawił się wśród piłkarzy, gratulując im sukcesu, śpiewając razem z nimi i tworząc sceny, które szybko obiegły media. Dla wielu kibiców był to miły gest jedności sportu i państwa. Dla innych – dokładnie odwrotnie.

Tomasz Frankowski, legenda polskiej piłki nożnej, były napastnik reprezentacji znany jako „Franek Łowca Bramek”, obecnie jest politykiem Platformy Obywatelskiej, zaatakował Karola Nawrockiego. W wywiadzie dla Interii były eurodeputowany ostro skomentował zachowanie prezydenta:

– Nie ma co ukrywać, że decyzje i posunięcia prezydenta Karola Nawrockiego są kontrowersyjne, by nie powiedzieć niewłaściwe. Przynajmniej w mojej opinii. Ta wizyta w szatni naszych piłkarzy, podobnie jak to było wcześniej w przypadku koszykarzy, to zagranie ewidentnie pod publiczkę – powiedział Tomasz Frankowski w rozmowie z Interią. – Oczywiście, wiemy, z jakiego światka wywodzi się prezydent, więc przyśpiewki nie są mu obce. Ale na temat Karola Nawrockiego w kontekście sportu wolałbym się nie rozwijać, bo są ważniejsze sprawy dla bezpieczeństwa naszego kraju i jego weta, w tym przede wszystkim to dotyczące programu SAFE czy zupełnie niepotrzebna wizyta na Węgrzech w celu wsparcia prorosyjskiego Premiera Orbana – dodał Frankowski.

Sonda Kto wygra mecz Szwecja - Polska w barażach o MŚ 2026? Szwecja Polska

18

Robert Lewandowski po meczu z Albanią (26.03.2026)