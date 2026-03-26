Polska – Albania. Trener rywali Polaków nie może spać po nocach. Wskazał, co go przeraża w naszej kadrze

Reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w kluczowym meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata.

Trener Albanii, Sylvinho, komplementuje polską kadrę, wskazując na jej siłę i doświadczenie.

Presja jest ogromna – Sylvinho przyznaje, że od dwóch miesięcy ma problemy ze snem, a stawką jest jeden z najważniejszych meczów w historii albańskiego futbolu.

Polska silniejsza niż rok temu. "Urban świetnie to poukładał"

Selekcjoner reprezentacji Albanii z dużym respektem wypowiadał się o drużynie Biało-Czerwonych przed czwartkowym starciem na PGE Narodowym. Jego zdaniem polski zespół zrobił w ostatnim roku ogromny postęp i jest teraz znacznie groźniejszy.

- To drużyna silniejsza niż rok temu. Jan Urban dobrze ją poukładał w defensywie i ataku - stwierdził Sylvinho.

Przeczytaj także: Jan Urban nie gryzł się w język przed meczem z Albanią. Mówi o "skurczybykach" w kadrze

Brazylijski szkoleniowiec podkreślił, że choć Polska nie jest zespołem, który dominuje posiadaniem piłki, to jej największym atutem jest błyskawiczne przechodzenie z obrony do ataku. Jako przykład świetnej gry podał mecze eliminacyjne z Holandią. Jednocześnie zaznaczył, że jego zespół również się rozwinął od ostatniej porażki w Warszawie 0:1 w marcu 2023 roku.

- Uważam, że jesteśmy lepszym zespołem niż wtedy. (...) Polska, jak wspomniałem, też jest silniejsza. Też mamy doświadczenie. W czwartek czeka nas jeden z najważniejszych meczów w albańskim futbolu - zaznaczył trener, który z uśmiechem przyznał, że presja jest tak duża, że od dwóch miesięcy ma problemy ze snem.

Lewandowski? "Niesamowity w polu karnym"

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć pytań o największą gwiazdę polskiej kadry. Sylvinho, który w przeszłości sam był piłkarzem Barcelony, doskonale zna klasę Roberta Lewandowskiego.

- To jeden z najlepszych napastników na świecie. Oglądam dużo meczów Barcelony. On jest niesamowity w polu karnym - przyznał Sylvinho.

Zobacz też: Karol Nawrocki zdecydował, czy będzie na meczu Polska - Albania! Nie boi się kibiców?

Trener Albańczyków szybko dodał, że siła Polski nie opiera się wyłącznie na kapitanie. Wskazał na innych kreatywnych zawodników, takich jak Kamiński, Zieliński czy Szymański, którzy również mogą stworzyć zagrożenie pod bramką. Zaznaczył, że jego drużyna będzie musiała zachować koncentrację przez cały mecz. Zadanie to będzie o tyle trudniejsze, że w zespole Albanii zabraknie kilku graczy z powodu kontuzji, w tym kluczowego napastnika Reya Manaja.

- Nie zamierzam narzekać, że brakuje mi kilku graczy. Musimy dostosować się do obecnej sytuacji - zapowiedział.

Trener Albanii śledzi Ekstraklasę

Sylvinho udowodnił, że jego sztab dokładnie analizuje polski futbol. W gronie powołanych przez niego zawodników znalazło się dwóch piłkarzy z naszej ligi: Juljan Shehu z Widzewa Łódź i Bujar Pllana z Lechii Gdańsk. Trener przyznał, że regularnie obserwuje rozgrywki Ekstraklasy.

- Śledzimy polską ekstraklasę. To liga fizyczna, trudna, z szybkim przechodzeniem drużyn do fazy ataku. Jeżeli chodzi o Pllanę, obserwowaliśmy go już od pół roku - przyznał szkoleniowiec.

Jan Tomaszewski ostro o zespole Igi Świątek. Komentuje też powołania Urbana