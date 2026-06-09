Skandal tuż przed startem MŚ 2026! Służby USA nie wpuściły do kraju sędziego

Amerykańska agencja graniczna potwierdziła w poniedziałek, że odmówiła wjazdu do USA somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi.

Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata, rozpoczynających się w czwartek 11 czerwca.

Powodem były "obawy służb" powstałe w wyniku procedury sprawdzania sędziego z Somalii.

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O odesłaniu sędziego z lotniska w Miami poinformowała pierwotnie agencja AFP, powołując się na władze somalijskiej federacji piłkarskiej. Zapytany przez PAP o sprawę urząd CBP potwierdził te doniesienia.

„6 czerwca obywatel Somalii przyleciał na międzynarodowe lotnisko w Miami z międzynarodowego lotniska w Stambule. Podczas kontroli podróżny przeszedł dodatkową kontrolę, rutynową część procedury kontroli CBP, gdy funkcjonariusze muszą zweryfikować informacje lub ustalić dopuszczalność. Po kontroli podróżny, sędzia mistrzostw świata FIFA, został uznany za niedopuszczalnego z powodu obaw powstałych w trakcie procedury weryfikacji i odmówiono mu wjazdu” - przekazał rzecznik agencji.

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CBP zaznaczyła, że wszyscy podróżni podlegają kontroli granicznej, i że dotyczy to w równym stopniu także sportowców, trenerów i personelu.

„Decyzje o dopuszczalności podejmowane są indywidualnie w oparciu o informacje organów ścigania, bezpieczeństwa narodowego i imigracji dostępne w momencie kontroli. Funkcjonariusze CBP mają prawo przesłuchiwać podróżnych, przeprowadzać kontrole i ustalać dopuszczalność zgodnie z prawem USA” - dodał rzecznik.

CBP nie podała natury wątpliwości, jakie wystąpiły podczas sprawdzania sędziego. Somalia jest jednym z krajów, których obywatele są objęci niemal kompletnym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wprowadzonym decyzją prezydenta Donalda Trumpa. Prawo przewiduje jednak wyjątki, w tym dla sportowców.

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Artan od lat jest międzynarodowym sędzią, a w ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

- Omar Artan jest jednym z najbardziej szanowanych sędziów w Afryce i zasługuje na wsparcie całej społeczności piłkarskiej – powiedział agencji AFP Ciise Aden Abshir, starszy doradca Ministerstwa Młodzieży i Sportu Somalii oraz były kapitan reprezentacji narodowej. Według ministra, Artan miał ważną wizę do USA.

- Odmowa wjazdu do Stanów Zjednoczonych i uniemożliwienie mu sędziowania zaplanowanych meczów szkodzi nie tylko jemu osobiście, ale także podważa zaangażowanie piłki nożnej w uczciwość, zasługi i ducha fair play – dodał Abshir.

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