Szwecja - Polska Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Michał Chojecki
2026-03-31 21:01

Polska gra ze Szwecją w finale baraży o awans do MŚ 2026. Początek meczu dzisiaj o godzinie 20.45 w Solnie pod Sztokholmem. Zespół trenera Jana Urbana potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa, żeby polecieć na mundial, ale łatwo nie będzie, bo Szwedzi odbudowali formę po koszmarnych eliminacjach. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Szwecja - Polska NA ŻYWO.

Autor: Kibitlewski Paweł / Super Express
  • Polska gra ze Szwecją w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.
  • Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem, do którego wracają Wiśniewski, Świderski i Zalewski.
  • Robert Lewandowski czy Viktor Gyökeres? Wielki pojedynek snajperów.
Szwecja - Polska: SKŁADY. Wiśniewski i Świderski od pierwszej minuty!

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Do wyjściowej jedenastki wraca Przemysław Wiśniewski, który w spotkaniu z Albanią ustąpił miejsca Tomaszowi Kędziorze. Partnerem w ataku Roberta Lewandowskiego będzie Karol Świderski. Zgodnie z zapowiedziami do pierwszego składu wraca Nicola Zalewski, który nie zagrał z Albanią, bo pauzował za kartki. Poniżej składy:

Szwecja: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson - Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren - Viktor Gyökeres.

Polska: Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Kamiński, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Szwecja - Polska: Pojedynek Gyökeres kontra Lewandowski

Mecz Szwecja - Polska w finale baraży o MŚ 2026 zapowiadany był jako pojedynek dwóch genialnych snajperów - Viktor Gyökeres kontra Robert Lewandowski. Szwedzki napastnik Arsenalu Londyn w ostatnich miesiącach prezentował wyborną formę, co potwierdził w półfinałowym barażu z Ukrainą (3:1), zaliczając hat tricka. Lewandowski też trafił do siatki w starciu z Albanią (2:1), więc szwedzkie media przed dzisiejszym spotkaniem podkreślały, że kluczem do zwycięstwa nad Polską będzie właśnie powstrzymane doświadczonego napastnika Barcelony.

Sztuczna inteligencja wytypowała wynik meczu Szwecja - Polska! Fatalna prognoza!

Selekcjoner Jan Urban przed meczem ze Szwecją przyznał, że w jego ocenie delikatnym faworytem są gospodarze. Podobnie oceniają zresztą bukmacherzy. – Atut własnego stadionu może dawać im delikatną przewagę i sprawiać, że można ich uznać za faworyta. Natomiast jeśli chodzi o sam potencjał sportowy, uważam, że jest on bardzo wyrównany w obu drużynach - powiedział Urban.

Mecz Szwecja - Polska w finale baraży o awans do MŚ 2026 zostanie rozegrany we wtorek 31 marca 2026. Początek meczu Szwecja - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Szwecja - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL.

Robert Lewandowski po meczu z Albanią (26.03.2026)
