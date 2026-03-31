Polska gra ze Szwecją w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem, do którego wracają Wiśniewski, Świderski i Zalewski.

Robert Lewandowski czy Viktor Gyökeres? Wielki pojedynek snajperów.

Szwecja - Polska: SKŁADY. Wiśniewski i Świderski od pierwszej minuty!

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Do wyjściowej jedenastki wraca Przemysław Wiśniewski, który w spotkaniu z Albanią ustąpił miejsca Tomaszowi Kędziorze. Partnerem w ataku Roberta Lewandowskiego będzie Karol Świderski. Zgodnie z zapowiedziami do pierwszego składu wraca Nicola Zalewski, który nie zagrał z Albanią, bo pauzował za kartki. Poniżej składy:

Szwecja: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson - Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren - Viktor Gyökeres.

Polska: Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Kamiński, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Szwecja - Polska: Pojedynek Gyökeres kontra Lewandowski

Mecz Szwecja - Polska w finale baraży o MŚ 2026 zapowiadany był jako pojedynek dwóch genialnych snajperów - Viktor Gyökeres kontra Robert Lewandowski. Szwedzki napastnik Arsenalu Londyn w ostatnich miesiącach prezentował wyborną formę, co potwierdził w półfinałowym barażu z Ukrainą (3:1), zaliczając hat tricka. Lewandowski też trafił do siatki w starciu z Albanią (2:1), więc szwedzkie media przed dzisiejszym spotkaniem podkreślały, że kluczem do zwycięstwa nad Polską będzie właśnie powstrzymane doświadczonego napastnika Barcelony.

Sztuczna inteligencja wytypowała wynik meczu Szwecja - Polska! Fatalna prognoza!

Selekcjoner Jan Urban przed meczem ze Szwecją przyznał, że w jego ocenie delikatnym faworytem są gospodarze. Podobnie oceniają zresztą bukmacherzy. – Atut własnego stadionu może dawać im delikatną przewagę i sprawiać, że można ich uznać za faworyta. Natomiast jeśli chodzi o sam potencjał sportowy, uważam, że jest on bardzo wyrównany w obu drużynach - powiedział Urban.

Mecz Szwecja - Polska w finale baraży o awans do MŚ 2026 zostanie rozegrany we wtorek 31 marca 2026. Początek meczu Szwecja - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Szwecja - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL.

