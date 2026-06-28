Tej nocy Zbigniew Boniek był bogiem futbolu. Ale potem otrzymał potężny cios, chodzi o ZSSR

Dokładnie 44 lata temu Zbigniew Boniek rozegrał legendarny mecz z Belgią na mundialu w Hiszpanii, który na zawsze zapisał się w historii polskiej piłki.

Jego genialny hat-trick uczynił go "Pięknością nocy", lecz żółta kartka pozbawiła go udziału w kluczowym półfinale.

Odkryj, jak ten wieczór był początkiem jego drogi od boiskowego artysty do wpływowego działacza europejskiego futbolu.

12

"Piękność nocy" dał koncert

To był teatr jednego aktora. Na Camp Nou w Barcelonie, w meczu o ogromną stawkę, Zbigniew Boniek wszedł na poziom niedostępny dla innych. Wicemistrzowie Europy, Belgowie, byli bezradni. Najpierw kapitalny strzał z narożnika pola karnego, potem inteligentny lob nad bramkarzem, a na koniec zimna krew w sytuacji sam na sam. Trzy gole, każdy inny, każdy genialny. To właśnie wtedy narodziła się jego legenda "Bello di notte" – Piękności nocy, zawodnika, który najlepsze mecze rozgrywał w blasku jupiterów. Tego wieczoru cały świat zobaczył, jak wielki talent drzemie w 26-letnim piłkarzu.

Zobacz też: Ewa Swoboda wtedy wróci do gry. Kibice czekają, ten dynamit znów wystrzeli

Gorzki smak triumfu i wielki zawód

Euforia po meczu z Belgią nie trwała jednak wiecznie. Kilka dni później, w decydującym o awansie do półfinału meczu ze Związkiem Radzieckim, Boniek przeżył jeden z największych zawodów w karierze. Choć Polska zremisowała 0:0 i awansowała, on sam otrzymał żółtą kartkę, która eliminowała go z gry w półfinale przeciwko Włochom. To był cios, który być może pozbawił naszą reprezentację szans na finał. Bezbramkowy remis ze ZSRR miał słodko-gorzki smak. Bohater narodowy, zawodnik, który w pojedynkę rozmontował Belgię, najważniejszy mecz turnieju musiał oglądać z trybun.

Od bohatera boiska do władcy gabinetów

Tamten mundial był dla Bońka przełomem. Wkrótce potem podpisał kontrakt z Juventusem, gdzie obok Platiniego i Rossiego stał się filarem drużyny, zdobywając Puchar Europy.

Przeczytaj także: Oficjalnie: terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tam zagrają jesienią piłkarze Jana Urbana

Po zakończeniu kariery piłkarskiej przeszedł niezwykłą metamorfozę. Z boiskowego artysty, znanego z brawurowych rajdów, zmienił się w wytrawnego gracza gabinetowego. Choć jego kariera trenerska była krótka, jako działacz osiągnął absolutny szczyt. Najpierw jako prezes PZPN, a później wiceprezydent UEFA, stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w europejskiej piłce.

Co wiesz o Zbigniewie Bońku? Pytanie 1 z 10 Jak nazywał się trener, który dał Bońkowi szansę debiutu w lidze? I. Ordon K. Górski A. Piechniczek J. Gmoch Następne pytanie