Ciąg dalszy nowych porządków w Legii! Dwóch trenerów odchodzi, przekazano to oficjalnie

Legia Warszawa notuje jeden z najsłabszych sezonów w historii. Rundę jesienną zakończyła w strefie spadkowej, a na dodatek odpadła z fazy ligowej Ligi Konferencji, zdobywając zaledwie 6 punktów w 6 meczach – jak się później okazało, Legionistom do awansu wystarczyło zremisować ze słabym armeńskim Noah, z którym przegrali po golu w 84. minucie. Aby odbudować wyniki zespołu, a co za tym, idzie, zaufanie kibiców, Legia postanowiła zatrudnić Marka Papszuna, który osiągał duże sukcesy w Rakowie Częstochowa i nigdy nie krył, że chciałby prowadzić warszawski zespół. Wiadomo było jednak, że przyjście Papszuna będzie niosło za sobą sporo zmian.

Bogusław Leśnodorski mocno o... kibicach Legii! Pojawił się na Żylecie, trudno uwierzyć, do czego to porównał

Kolejne zmiany w pionie sportowym Legii zostały właśnie ogłoszone przez sam klub. Okazuje się, że pracę stracił trener bramkarzy Arkadiusz Malarz, który w przeszłości występował w składzie „Wojskowych” jako zawodnik. – Legia Warszawa zakończyła współpracę z trenerem bramkarzy Arkadiuszem Malarzem i asystentem trenera Grzegorzem Mokrym – przekazuje Legia – Klub dziękuje obu szkoleniowcom za profesjonalizm i zaangażowanie. Arkadiusz Malarz pełnił rolę trenera bramkarzy od 2022 roku, a wcześniej w latach 2015-2019 był związany z Legią jako zawodnik, zdobywając wiele tytułów i występując m.in. w Lidze Mistrzów UEFA. Trener Grzegorz Mokry dołączył do sztabu w roli asystenta w czerwcu 2024 roku. Obaj szkoleniowcy mieli udział w zdobyciu Pucharu Polski i Superpucharu oraz grze w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Legia Warszawa dziękuje Arkadiuszowi Malarzowi i Grzegorzowi Mokremu za pracę dla drużyny oraz życzy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej – zakończono.

Legia Warszawa zaliczyła kolejną wtopę! Tym razem nie na boisku. Ręce opadają