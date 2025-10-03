Dramat piłkarza Lecha Poznań. Przekazali to zaraz po zwycięstwie z Rapidem

Zmarła mama młodego piłkarza Lecha Poznań

Lech Poznań w meczu z Rapidem Wiedeń pokazał się z bardzo dobrej strony. Trudno mistrzowi Polski zarzucić w zasadzie cokolwiek, zwłaszcza za pierwszą połowę, w której całkowicie zdominował lidera austriackiej Bundesligi – trzy gole strzelone (a mogło być więcej, ponieważ Ishak zmarnował rzut karny), a do tego pewna gra w obronie – rywale oddali tylko trzy strzały, z czego żaden nie zatrudnił Mrozka do interwencji! Druga część spotkania nie wyglądała już tak fantastycznie, ale wciąż podopieczni Nielsa Frederiksena wyglądali na piłkarzy, mających wszystko pod kontrolą. Co prawda Rapid oddał wtedy już zdecydowanie więcej strzałów, bo 6, ale wciąż tylko dwa były celne – z czego jeden zamieniony na bramkę. Jednak Lech nie tylko się bronił, bo jeszcze pod koniec spotkania podkręcił tempo, wyprowadził kilka akcji, z których jedna zakończyła się bramką i uspokoiła wszelkie zapędy rywali.

Piłkarze, sztab szkoleniowy i kibice Lecha mają pełne powody do zadowolenia po takim pokazie siły w europejskich pucharach. Niestety, nie dla wszystkich zawodników był to szczęśliwy dzień. Jak przekazał Lech Poznań po zakończeniu spotkania z Rapidem Wiedeń, rankiem w dniu meczowych zmarła mama jednego z piłkarzy, Sammy'ego Dudka. – Emocje meczowe już za nami, a my cały dzień jesteśmy myślami z Sammym Dudkiem, któremu dziś rano zmarła mama. Sammy, przyjmij nasze najszczersze kondolencje. W tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą i Twoją rodziną – napisano w komunikacie na profilu „Kolejorza” na portalu X.

Sammy Dudek to ledwie 17-letni piłkarz Lecha Poznań. Urodzony w Baden-Baden w Niemczech, ale od dłuższego czasu reprezentujący Polskę – od zespołów U16 do U18. Do Lecha Poznań trafił w grudniu 2023 roku, a w styczniu 2025 został włączony do pierwszej drużyny i zdążył nawet zadebiutować w Ekstraklasie – zagrał przeciwko Widzewowi Łódź oraz Puszczy Niepołomice. W tym sezonie w pierwszej drużynie jeszcze nie zagrał (był na ławce w meczach z Cracovią, Widzewem oraz Zagłębiem Lubin), wystąpił za to w 4. meczach rezerw w Betclic 3 Lidze.

