Karol Nawrocki nie mógł już dłużej milczeć! Zdecydowana odpowiedź na ataki kibiców

Karol Nawrocki, prezydent RP, zmaga się z falą krytyki ze strony kibiców po zawetowaniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (KPK).

Kibice, w tym dawni sympatycy Lechii Gdańsk, zarzucają mu zdradę ich oczekiwań, domagając się zmian ograniczających arbitralność prokuratury.

Prezydent odpowiedział na zarzuty, wyjaśniając motywy weta i podkreślając, że ustawa w obecnej formie uniemożliwiłaby aresztowanie pedofilów.

Karol Nawrocki w przeszłości był mocno związany ze środowiskiem kibiców Lechii Gdańsk, ale ostatnio spotkał się z ostrą krytyką fanów. W czasie meczów na stadionach w całej Polsce pojawiały się transparenty ostro atakujące prezydenta. Dla wielu kibiców decyzja prezydenta o zawetowaniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (KPK) to zdrada oczekiwań środowiska, które widziało w nim „swojego człowieka”. Fani jasno żądają pilnych zmian w KPK ograniczających arbitralność prokuratury i policji. Chodziło głównie o ograniczenie nadużyć związanych z tymczasowymi aresztowaniami.

"K. Nawrocki — po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz", "K. Nawrocki — niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas!" — to niektóre z transparentów kibiców.

Teraz Karol Nawrocki skomentował ataki kibiców i ich transparenty. Prezydent w Kanale Zero stwierdził, że drugi raz zawetowałby tę ustawę i wyjaśnił swoje motywy.

- Żeby to było bolesne, musiałbym nie znać środowiska kibiców w Polsce. Pozdrawiam kibiców ze wszystkich stadionów. Środowisko kibiców jest niesterowalne i autentyczne. (...) To jest środowisko bardzo wolnościowe. Na trybunach wyrażają różne opinie i chwała im za to. Kwestia reakcji kibiców dla mnie jest naturalna. Rzeczy, które kibiców bolą, są komunikowane na transparentach - powiedział Karol Nawrocki w Kanale Zero. - Zawetowałem tę ustawę i zawetowałbym ją drugi raz. Kibicom i obywatelom, takim jak my, należą się europejskie standardy, które z chęcią bym podpisał, gdyby były w ustawie. Kwestie takie jak te dotyczące tymczasowego aresztowania wymagają zmian. Ale do tego samego worka wrzucono kwestie, które są zasadnicze, czyli zabierano możliwość reakcji w rzeczach zasadniczych, które odnoszą się do takiego samego traktowania obywateli, którzy mają tego typu kłopoty i pedofili. Oczywiście, że nie podpisałbym umowy, która zabiera prokuratorom możliwości tymczasowego aresztowania pedofili - dodał prezydent.

