Lechia Gdańsk - Arka Gdynia Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać derby Trójmiasta?

Michał Chojecki
2025-08-24 18:35

Lechia Gdańsk podejmuje Arkę Gdynia w Derbach Trójmiasta, które zawsze wywołują ogromne emocje wśród kibiców obu drużyn. Ukarani ujemnymi punktami gospodarze wciąż zamykają ligową tabelę. Arka jest nad strefą spadkową, ale derby rządzą się swoimi prawami. Sprawdź, gdzie oglądać derby Lechia - Arka stream online i TV.

i

Autor: Marcin Gadomski Lechia Gdańsk - Arka Gdynia Tranmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać derby Trójmiasta?

Derby Trojmiasta Lechia Gdańsk - Arka Gdynia już dzisiaj o godzinie 17.30. To będzie bardzo ważny mecz dla kibiców obu drużyn. - Ten mecz ekscytuje nie tylko kibiców, ale też trenerów i kibiców neutralnych. To jest to, o co chodzi w futbolu – gra przy pełnym stadionie, przeciwko lokalnemu rywalowi - powiedział trener John Carver na przedmeczowej konferencji prasowej. - Widzę duże zainteresowanie ludzi na mieście tym meczem. Nasze przygotowania też przebiegły sprawnie. Mieliśmy więcej czasu niż ostatnio. Mówiłem głośno o tym, jak ważny jest to czas. Przeanalizowaliśmy rywala – również mieli rozczarowujący rezultat w zeszłym tygodniu. Znamy ich silne i słabe strony. Zrobiliśmy dobrą pracę. Czekam na reakcję po ostatnim meczu, a jaki jest lepszy moment niż mecz z lokalnym rywalem? – dodał opiekun Lechii.

Lechia Gdańsk przed derbami Trójmiasta wciąż zamyka ligową tabelę z minus 3 punktami na koncie. Arka Gdynia ma 5 punktów i jest nad strefą spadkową. - Nie mogę się doczekać tego meczu i jest tylko jeden wynik, który nas interesuje – wygrana. Wszystkim bardzo zależy na tym meczu, mimo tego że nie pochodzimy stąd. Chcemy grać takie mecze, po to jesteśmy tyle lat w futbolu. Trzeba podejść do tego meczu z chłodną głową. Owszem, motywacja jest ważna, ale spokój da nam odwagę i sprawi, że będziemy cieszyć się spotkaniem. Bez radości nie da się grać w piłkę. Przez ostatnie 9 dni wykonaliśmy wiele pracy. Wyciągnęliśmy wnioski z porażki z Zagłębiem, ale teraz trwa już Misja: Derby. Oczywiście poza derbami to jest zwykły mecz. Gdybym ja miał inne podejście do meczu, to zawodnicy też by to widzieli i zastanawiali się dlaczego tak jest – stwierdził trener John Carver.

Gdzie oglądać derby Lechia - Arka? Transmisja TV i stream online

Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia w 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę 24 sierpnia. Początek Derbów Trójmiasta o godzinie 17.30. Transmisja TV będzie dostępna w telewizji na Canal+ Sport 3, Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD oraz online na stronie Canal+ Online. Mecz skomentują Adam Marchliński oraz Tomasz Wieszczycki.

Po raz ostatni Lechia zagrała z Arką 19 maja 2024 roku w ramach 33. kolejki Fortuna 1 Ligi. Mecz zakończył się zwycięstwem Zielono-Białych 2:1. Na listę strzelców wpisali się wtedy Kacper Sezonienko oraz Camilo Mena. Z kolei ostatnie derby na poziomie Ekstraklasy miało miejsce 31 maja 2020 roku. Wtedy Derby Trójmiasta zakończyły się wygraną Lechiii 4:3. Flavio Paixao zdobył w tamtym meczu trzy bramki, a Łukasz Zwoliński dołożył jedno trafienie.

