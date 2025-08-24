Derby Trojmiasta Lechia Gdańsk - Arka Gdynia już dzisiaj o godzinie 17.30. To będzie bardzo ważny mecz dla kibiców obu drużyn. - Ten mecz ekscytuje nie tylko kibiców, ale też trenerów i kibiców neutralnych. To jest to, o co chodzi w futbolu – gra przy pełnym stadionie, przeciwko lokalnemu rywalowi - powiedział trener John Carver na przedmeczowej konferencji prasowej. - Widzę duże zainteresowanie ludzi na mieście tym meczem. Nasze przygotowania też przebiegły sprawnie. Mieliśmy więcej czasu niż ostatnio. Mówiłem głośno o tym, jak ważny jest to czas. Przeanalizowaliśmy rywala – również mieli rozczarowujący rezultat w zeszłym tygodniu. Znamy ich silne i słabe strony. Zrobiliśmy dobrą pracę. Czekam na reakcję po ostatnim meczu, a jaki jest lepszy moment niż mecz z lokalnym rywalem? – dodał opiekun Lechii.

Lechia Gdańsk przed derbami Trójmiasta wciąż zamyka ligową tabelę z minus 3 punktami na koncie. Arka Gdynia ma 5 punktów i jest nad strefą spadkową. - Nie mogę się doczekać tego meczu i jest tylko jeden wynik, który nas interesuje – wygrana. Wszystkim bardzo zależy na tym meczu, mimo tego że nie pochodzimy stąd. Chcemy grać takie mecze, po to jesteśmy tyle lat w futbolu. Trzeba podejść do tego meczu z chłodną głową. Owszem, motywacja jest ważna, ale spokój da nam odwagę i sprawi, że będziemy cieszyć się spotkaniem. Bez radości nie da się grać w piłkę. Przez ostatnie 9 dni wykonaliśmy wiele pracy. Wyciągnęliśmy wnioski z porażki z Zagłębiem, ale teraz trwa już Misja: Derby. Oczywiście poza derbami to jest zwykły mecz. Gdybym ja miał inne podejście do meczu, to zawodnicy też by to widzieli i zastanawiali się dlaczego tak jest – stwierdził trener John Carver.

Gdzie oglądać derby Lechia - Arka? Transmisja TV i stream online

Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia w 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę 24 sierpnia. Początek Derbów Trójmiasta o godzinie 17.30. Transmisja TV będzie dostępna w telewizji na Canal+ Sport 3, Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD oraz online na stronie Canal+ Online. Mecz skomentują Adam Marchliński oraz Tomasz Wieszczycki.

Po raz ostatni Lechia zagrała z Arką 19 maja 2024 roku w ramach 33. kolejki Fortuna 1 Ligi. Mecz zakończył się zwycięstwem Zielono-Białych 2:1. Na listę strzelców wpisali się wtedy Kacper Sezonienko oraz Camilo Mena. Z kolei ostatnie derby na poziomie Ekstraklasy miało miejsce 31 maja 2020 roku. Wtedy Derby Trójmiasta zakończyły się wygraną Lechiii 4:3. Flavio Paixao zdobył w tamtym meczu trzy bramki, a Łukasz Zwoliński dołożył jedno trafienie.