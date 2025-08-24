Nowy trener Górnika Zabrze zdziwiony decyzją Jana Urbana! Powiedział o tym wprost

Nowy trener Górnika dziwi się Urbanowi. Tej decyzji nie rozumie

Jan Urban prowadził Górnika Zabrze przez trzy lata – najpierw od lipca 2021 do czerwca 2022, a następnie od marca 2023 do kwietnia 2025. Kwietniowe rozstanie było zaskoczeniem dla części kibiców, ponieważ Górnik radził sobie całkiem dobrze w Ekstraklasie, ale osoby bliskie klubowy wiedziały, że była to naturalna kolej rzeczy – zbyt dużo było tarć i napięć w klubie, aby ta współpraca mogła być kontynuowana. Po odejściu z Górnika Zabrze Jan Urban nie spieszył się z wyborem nowego pracodawcy, co wyszło mu na dobre – 63-latek został bowiem wybrany następcą Michała Probierza w reprezentacji Polski, co zostało przyjęte jeśli nie z entuzjazmem, to przynajmniej z większą dozą optymizmu, niż wcześniejsze decyzje Cezarego Kuleszy.

Górnik z kolei po zmianie trenera również nie może narzekać. Pod wodzą Michala Gasparika Górnik Zabrze zajmuje 2. miejsce w tabeli Ekstraklasy po 6 rozegranych kolejkach. Na koncie mają 12 punktów po 4 wygranych i 2 porażkach. Szczególnie imponujące były dwa ostatnie mecze – Górnik rozbił 3:0 najpierw Pogoń Szczecin, a następnie GKS Katowice. Jednym z największych wygranych tych spotkań jest Sondre Liseth, który wcześniej zagrał tylko 12 minut przeciwko Lechii, ale teraz spędził na boisku niemal maksymalną liczbę minut i odwdzięczył się dwoma bramkami, po jednej w każdym ze wspomnianych dwóch meczów.

Okazuje się, że Michal Gasparik postanowił ustawiać Lisetha inaczej na boisku, niż robił to Urban. Obecny trener Górnika jest wyraźnie zdziwiony decyzjami swojego poprzednika. – Było dla mnie dziwne, jak słyszałem, że Liseth wcześniej był tutaj na pozycji nr 8, czy 10, ogólnie jako pomocnik. Dla mnie od początku było jasne, że jest napastnikiem. Mamy wielu zawodników na tę pozycję, ale on zasłużył na szansę grą w Szczecinie. Liseth ma bardzo dobry charakter. Jak nie grał, to cały czas mi mówił, że jest przygotowany. Dobrze wygląda w ofensywie, najważniejsze, że strzela, pomaga nam, a zespół z tego korzysta – przytacza wypowiedź Gasparika dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet”, Karol Bugajski. W poprzednim sezonie Liseth zagrał w 12 meczach Górnika (do którego trafił zimą 2025), jedynie raz wychodząc w podstawowym składzie, nie zanotował żadnego trafienia ani asysty.

