Legia Warszawa - Lech Poznań NA ŻYWO. Końcowe minuty klasyku! Kto wygra? [Wynik LIVE]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki: Edward Iordanescu - Pereira

Legia: Tobiasz - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre (68', Reca) - Elitim (68', Goncalves), Augustyniak (77', Szymański) - Biczachczjan (58', Stojanović), Kapustka, K. Urbański (77', Weisshaupt) - Rajović

Lech: Mrozek - Pereira, Douglas, Milić, Gurgul - Jagiełło (72', P. Rodriguez), Kozubal, Ouma - Ismaheel (72', Lisman), Ishak, Palma (63', Bengtsson)

Na żywo Legia Warszawa - Lech Poznań 81' Coraz mniej czasu na decydującego gola... 77' Dwie ostatnie zmiany Legii - Szymański i Weisshaupt za Augustyniaka i Urbańskiego. 75' Cierpi Rafał Augustyniak, który już pokazywał ławce, że będzie potrzebował zmiany. 72' Zmiany w Lechu - Lisman i Rodriguez za Ismaheela i Jagiełłę. 71' Główka Ishaka po rożnym nad poprzeczką. 70' Tobiasz nie ryzykował i po główce Ishaka odbił wydawałoby się prostą piłkę na rzut rożny. 69' I Reca od razu po wejściu sfaulował Ishaka. 68' Zmiany - Reca za Vinagre i Goncalves za Elitima. 66' Coraz gorętsza atmosfera na boisku. Legia szykuje kolejne zmiany. 63' I zmiana w Lechu - Bengtsson za Palmę. 60' Jeszcze jedna próba Urbańskiego, ale Milić stanął na linii strzału i piłka odbiła się od niego na rzut rożny! 58' Pierwsza zmiana Legii - Stojanović za Biczachczjana. 57' Po rzucie rożnym Mrozek spokojnie odprowadził piłkę obok bramki. 56' Broni Mrozek! I to dwa razy - najpierw Urbański dobrze strzelił zza pola karnego, ale bramkarz Lecha stanął na wysokości zadania, a po chwili sparował też miękką wrzutkę Vinagre! 53' Palma mocno wstrzelił piłkę w pole karne Legii, a Tobiasz dość szczęśliwie złapał odbitą piłkę! Jeszcze przy tym lekko ucierpiał. 52' Przycisnął mocniej Lech, ale dobrze pracowała obrona Legii. 49' Żółtą kartką obok Iordanescu ukarany też inny członek sztabu Legii. 48' Kapustka uderzył z powietrza, ale za lekko, aby zaskoczyć Mrozka. 47' Żółta kartka dla Pereiry - pierwsza w tym meczu dla piłkarza. Sfaulował Vinagre. 46' Pereira świetnie odnalazł Jagiełłę na linii pola karnego, ale ten w dogodnej sytuacji uderzył obok bramki! 46' W przerwie rozpadało się w Warszawie, a Lech rozpoczął właśnie 2. połowę! Lech też już na boisku. 21:15 Piłkarze Legii już na murawie, za chwilę druga połowa! Tak wyglądała najgroźniejsza sytuacja Lecha, choć Palma i tak był w tej akcji na spalonym: Ma w sobie to coś#LEGLPO pic.twitter.com/JQ7Na7rSiS — Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) October 26, 2025 45+1' I już koniec 1. połowy! Remis 0:0, ale naprawdę niezłe tempo meczu i w sumie aż 15 strzałów. 45' Kończy się dynamiczna pierwsza połowa. 44' Ishak uderzył z woleja, ale bardzo niecelnie. 44' Ismaheel łatwo ograł Vinagre w polu karnym, ale na linii strzału znalazł się jeszcze Kapuadi! Ważna interwencja obrońcy Legii. 41' Urbański pięknie odnalazł prostopadle Rajovicia, ale ten długo składał się do piłki i oddał w końcu słabiutki strzał z linii pola karnego. 40' Rzut rożny dla Lecha po szybkiej akcji. 39' Urbański efektownie minął dwóch rywali na małej przestrzeni, ale zabrakło później dobrego dogrania w pole karne! 37' Słupek Lecha! Najpierw Ismaheel huknął z dystansu, a Tobiasz odbił piłkę pod nogi Palmy, który uderzył po krótkim słupku. Przy okazji był na spalonym, więc i tak nie byłoby jego gola. 36' Niezła wrzutka Urbańskiego, ale pomiędzy Rajovicia a drugiego piłkarza Legii - wprost na Milicia. 35' Słupek! Nie ma gola! Wszołek świetnie odnalazł się po dalekim wrzucie z autu, ale trafił płasko w słupek! Sędziowie odgwizdali później spalonego, choć VAR przy golu sprawdzałby to na centymetry... 34' Trener Legii Edward Iordanescu obejrzał żółtą kartkę. 32' Zaiskrzyło pomiędzy Ishakiem a Biczachczjanem. Sędzia odbywa rozmowę wychowawczą z kapitanem Lecha. 31' Ale pudło Biczachczjana! Niekryty zamykał dośrodkowanie w polu karnym, ale z powietrza huknął "panu Bogu w okno"! 30' Ishak uprzedzony po rzucie rożnym, a już składał się do strzału! 27' Po mocnym początku, teraz spokojniejsze minuty. Lech przejął kontrolę nad piłką, ale z długiego rozgrywania niewiele wynikało. 24' Po kolejnej skutecznej interwencji gromki okrzyk "Rafał Augustyniak" z trybun! 23' Groźnie jest po akcjach lewą stroną Legii, ale obrona Lecha bez zarzutu spisuje się na razie po dośrodkowaniach Vinagre. 19' Dobre piąstkowanie Tobiasza po rzucie rożnym. 18' Ależ interwencja Augustyniaka! Ishak świetnie zabrał się w pole karne, ale piłkarz Legii poszedł za nim do końca i zablokował go na wślizgu! 17' Blisko gola była Legia! Urbański świetnie dośrodkował do Kapuadiego, ale ten nie zdołał skierować piłki do bramki, ta przeleciała tuż obok słupka! 12' Świetny przechwyt Augustyniaka, ale ponownie zabrakło Legii centymetrów po dośrodkowaniu z lewej strony! 10' Ishak pierwszy raz znalazł sobie miejsce, ale jego mocny strzał był niecelny. 9' Tym razem Lech przycisnął, a Elitim skiksował i nabił sobie rękę w polu karnym - w myśl przepisów nie jest to przewinienie. 8' Augustyniak wybił piłkę po dośrodkowaniu Palmy, choć w pierwszej chwili jego interwencja wyglądała groźnie. 6' Zakotłowało się w polu karnym Lecha, ale zabrakło centymetrów, żeby Urbański oddał strzał! 3' Czujna interwencja Tobiasza na przedpolu. 2' Mocny strzał Urbańskiego z dystansu! Mrozek musiał bronić jedną ręką! 1' Już w pierwszej akcji Vinagre miał sporo miejsca do dośrodkowania, ale żaden z jego kolegów nie doszedł do tego dogrania. 1' Zaczynamy! Przy piłce Legia. Po hymnie Legii piłkarze ruszyli z tunelu na murawę! Na stadionie wybrzmiewa już "Sen o Warszawie"! Do rozpoczęcia meczu zostało już tylko 10 minut! Lech zagrał na Gibraltarze w nieco zmienionym składzie, ale dziś wracają do gry najważniejsi zawodnicy:

W składzie Legii kilka zmian, ale ostał się bohater meczu z Szachtarem - strzelec dwóch pięknych goli, Rafał Augustyniak:



Witamy w relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy! Początek spotkania o godzinie 20:15,

Na ten mecz czeka cała piłkarska Polska. Legia Warszawa i Lech Poznań od lat stanowią o sile polskiej piłki, a ich bezpośrednie starcia uchodzą obecnie za derby Polski. Kibice obu drużyn już na początku sezonu zaznaczają termin ligowego klasyku. Tym razem wypadł on tuż po drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA, w której Legia i Lech przeżyły diametralnie inne emocje. Legioniści wyszarpali zwycięstwo z Szachtarem Donieck w ostatniej minucie po przepięknym golu Rafała Augustyniaka z rzutu wolnego. Ta wygrana sprawiła, że choć na chwilę przycichła dyskusja o odejściu trenera Edwarda Iordanescu.

Legia - Lech na żywo. Relacja live z hitu Ekstraklasy

Z wielką krytyką musi się za to mierzyć jego odpowiednik z Poznania - Niels Frederiksen. Nic dziwnego, bo Lech poniósł historyczną klęskę na Gibraltarze. Drużyna Lincoln Red Imps sensacyjnie pokonała mistrza Polski 2:1 i zainkasowała pierwsze trzy punkty w europejskich pucharach w historii gibraltarskiej piłki! Już trzy dni po tej kompromitacji Lech rozegra arcyważny mecz z Legią i aż strach pomyśleć, co może przynieść ewentualna porażka w Warszawie. Wynik tego meczu może mieć zresztą wpływ także na posadę Iordanescu, który był gotowy odejść z Legii, ale po rozmowach z zarządem utrzymał się na stanowisku i poprowadził drużynę z Szachtarem. Czy w trudnej sytuacji odniesie drugie cenne zwycięstwo z rzędu? Początek meczu Legia - Lech o godzinie 20:15!