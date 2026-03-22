Legia Warszawa podejmuje Raków Częstochowa w hicie 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy, a stawką są zupełnie inne cele dla obu drużyn.

Dla trenera Legii, Marka Papszuna, to wyjątkowe spotkanie, gdyż po raz pierwszy zmierzy się z byłym klubem, Rakowem, z którym świętował liczne sukcesy.

Sprawdź składy, dowiedz się, gdzie oglądać transmisję TV i stream online, by nie przegapić tego emocjonującego starcia

Legia Warszawa - Raków Częstochowa SKŁADY

Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa to prawdziwy hit 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy, choć dwie drużyny mają zupełnie inne cele. Gospodarze bronią się przed spadkiem, a goście wciąż są w grze o mistrzostwo Polski. Znamy już składy. Do wyjściowej jedenastki Legii wraca p poważnej kontuzji Jean-Pierre Nsame. Poniżej składy:

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołek, Szymański, Elitim, Kun - Biczachczjan, Nsame, Adamski

Raków Częstochowa: Zych - Arsenić, Racovitan, Mosór - Amorim, Repka, Struski, Carlos - Diaby-Fadiga, Makuch, Brunes

Legia - Raków: Wyjątkowy mecz dla Marka Papszuna

Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa zapowiada się bardzo ciekawie. To wyjątkowe spotkanie dla Marka Papszuna. Trener Legii po raz pierwszy zmierzy się z drużyną, którą opuścił w grudniu, aby przenieść się do stolicy. Z Rakowem świętował wielkie sukcesy. Z Legią broni się przed spadkiem. Trener Papszun w ostatnich dniach zmagał się z silną infekcją, ale poprowadzi stołeczny zespół.

Piłkarze Rakowa Częstochowa meczem z Legią Warszawą kończą marcowy maraton. To ich siódme spotkanie w ciągu 22 dni, bo poza walką o ligowe punkty rywalizował również w Pucharze Polski i Lidze Konferencji UEFA. Z sześciu spotkań rozegranych w marcu Raków wygrał tylko dwa: w ćwierćfinale krajowego pucharu uporał się dopiero po dogrywce z trzecioligową Avią Świdnik (2:1), zaś w ekstraklasie pokonał Pogoń Szczecin (2:0). Przegrał wyjazdowe mecze z Lechem Poznań (3:4) i Górnikiem Zabrze(1:3). Do tego trzeba doliczyć dwie porażki z Fiorentiną (po 1:2).

Legia - Raków Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa w PKO BP Ekstraklasie zostanie rozegrany w niedzielę 22 marca 2026. Początek meczu Legia - Raków o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa na antenie Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa? Legia Warszawa Raków Częstochowa Będzie remis