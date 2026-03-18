Trener Legii Warszawa, Marek Papszun, zmaga się z infekcją, co stawia pod znakiem zapytania jego udział w kluczowym meczu.

W związku z chorobą Papszun opuści najbliższe treningi, jednak klub zapewnia o stałym kontakcie ze sztabem.

Legia walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując miejsce w strefie spadkowej przed arcyważnym meczem z Rakowem Częstochowa.

Czy choroba trenera wpłynie na losy drużyny w walce o ligowy byt?

Marek Papszun chory. Jest oficjalny komunikat klubu

\W środowe popołudnie Legia Warszawa przekazała informację, która zaniepokoiła fanów. W opublikowanym komunikacie poinformowano o problemach zdrowotnych trenera Marka Papszuna. Doświadczony szkoleniowiec z powodu infekcji nie będzie mógł w najbliższych dniach osobiście nadzorować przygotowań zespołu do jednego z najważniejszych spotkań w sezonie.

- W wyniku infekcji trener Marek Papszun nie będzie obecny na treningach przez kilka dni. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez klub.

Mimo niepokojących wieści, klub stara się uspokoić sytuację. W dalszej części komunikatu zapewniono, że absencja szkoleniowca na treningach nie powinna wpłynąć na jego obecność przy ławce rezerwowych w niedzielnym meczu. Klub i drużyna życzą trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia i wyrażają pewność, że poprowadzi on zespół w starciu z "Medalikami".

Walka o życie w Ekstraklasie. Legia w strefie spadkowej

Informacja o chorobie trenera pojawia się w najgorszym możliwym momencie dla stołecznej drużyny. "Wojskowi" toczą dramatyczną walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie z dorobkiem zaledwie 29 punktów zajmują 16. miejsce w tabeli, znajdując się w strefie spadkowej. Każdy punkt jest teraz na wagę złota.

Już w niedzielę, 22 marca, Legię czeka niezwykle trudne zadanie. Zmierzą się z wyżej notowanym Rakowem Częstochowa, który z 37 punktami na koncie plasuje się na 5. pozycji. Ewentualna absencja trenera Papszuna w tak kluczowym spotkaniu byłaby ogromnym ciosem dla morale zespołu, który potrzebuje każdego wsparcia w walce o ligowy byt. Kibice Legii mają nadzieję, że czarny scenariusz się nie sprawdzi, a trener szybko wróci do pełni sił.

