Były trener Rakowa Częstochowa, Marek Papszun, staje przed wyzwaniem powstrzymania swojego podopiecznego, Iviego Lopeza, w nadchodzącym meczu.

Papszun, który doprowadził Raków do historycznych sukcesów, teraz jako trener Legii zmierzy się z Lopezem – kluczowym zawodnikiem i legendą częstochowskiego klubu.

Hiszpański pomocnik, Ivi Lopez, znany z doskonałych występów przeciwko Legii, może po raz kolejny przesądzić o wyniku meczu.

Czy Lopez powiększy swój imponujący dorobek przeciwko Legii i zasmuci Papszuna? Sprawdź, jak potoczą się losy tego emocjonującego starcia!

Papszun przeszedł z Rakowem drogę z II ligi do Ekstraklasy. Wprowadził częstochowski zespół na europejskie salony, a w tym sezonie awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji, zostawiając zespół na drugim miejscu. Tym samym wywalczył od razu przepustkę do 1/8 finału. Sięgnął także po dwa Puchary Polski, trzy wicemistrzostwa, dwa Superpuchary. Najcenniejszy był bez wątpienia pierwszy tytuł w historii klubu, wywalczony przed trzema laty.

Ivi Lopez odnosił z Markiem Papszunem sukcesy w Rakowie

We wszystkie te osiągnięcia Lopez miał duży wkład. Jego rola była niepodważalna. Był gwiazdą i motorem napędowym Medalików. Przed czterema laty był królem strzelców, został wybrany najlepszym pomocnikiem i MVP sezonu w Ekstraklasie.

Później jego karierę wyhamowała kontuzja kolana. Hiszpan stracił przez nią wiele miesięcy. Problemy zdrowotne dokuczały mu również w trakcie poprzednich rozgrywek, ale i w obecnej edycji. Papszun nie ukrywał, że czeka na jego powrót, bo z Lopezem jego drużyna ma większe możliwości.

Rysa na relacjach piłkarza z trenerem?

Jednak jesienią ubiegłego roku pojawiał się rysa w kontaktach między nimi. Hiszpan zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym nie mógł zrozumieć dlaczego klub pozwolił na odejście Leonardo Rochy do Zagłębia. Nie wszystkim to się spodobało. Komentarz zawodnika został odebrany jako zarzut wobec Papszuna, który rozmawiał na ten temat z Lopezem. Jak była reakcja ze strony szkoleniowca?

- Każdy może takie wpisy interpretować jak chce. Czy to uderza w trenera, czy w klub, to trzeba jego zapytać bezpośrednio, co miał na myśli - uciął temat szkoleniowiec.

Papszun podjął się misji ratowania Legii przed spadkiem

Na koniec ubiegłego roku Papszun zdecydował się na przejście do Legii. Jednak zanim do tego doszło, to nie mógł liczyć na Hiszpana, który był kontuzjowany. Lopez do gry wrócił niedawno i od razu pokazał, jak ważnym jest piłkarzem do Rakowa. Trener Łukasz Tomczyk nie ukrywa, że liczy na jego doświadczenie i ceni jako piłkarza. Ten w hicie z Lechem, strzelił kapitalnego gola z rzutu wolnego. To był jego jubileuszowa - 50. bramka dla Rakowa w Ekstraklasie.

Podobnym trafieniem popisał się przed pięcioma laty na Łazienkowskiej. Wtedy także perfekcyjnie wykonał rzut wolny, a wcześniej jeszcze wykorzystał rzut karny. W efekcie przyczynił się do zwycięstwa nad Legią. Gwiazdor Rakowa lubi mecze z warszawskim klubem. W dziesięciu występach strzelił temu rywalowi pięć goli i miał cztery asysty. Czy w sobotę powiększy ten dorobek i zasmuci trenera Papszuna?

21

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie