Kacper Urbańsk nie spełnia oczekiwań w Ekstraklasie.

Trener Marek Papszun przyznaje, że presja na młodym piłkarzu jest ogromna, a jego mentalność wymaga wzmocnienia.

Czy Urbański, wspierany przez Papszuna, odzyska formę i zagra w nadchodzącym hicie kolejki?

Urbański ma za sobą występy w lidze włoskiej, w Lidze Mistrzów i w reprezentacji Polski. Rozbudził duże nadzieje. Jednak od ponad roku nie idzie mu tak, jak by tego sobie życzył. Ostatnio nie zagrał w meczu z Radomiakiem.

- Oczekiwania w stosunku do tego zawodnika i presja na nim są olbrzymie - powiedział Papszun. - Ale są też po części uzasadnione. Grał w Serie A i w reprezentacji Polski na wielkim turnieju. On sam ma w stosunku do siebie ma duże oczekiwania. (...) Według mnie gra i tak sporo. Z Radomiakiem nie wszedł na plac, ale w poprzednim spotkaniu grał w wyjściowej jedenastce. Zmieniliśmy ustawienie i trochę brakowało miejsca dla niego - przyznał.

Michał Żyro wyleciał ze składu, ale wrócił silniejszy! Miłość obudziła kapitana Widzewa

Marek Papszun: Mentalność i świadomość buduje się poprzez doświadczenie

Niektórzy uważają, że Urbański nie robi postępów ze względu na problemy mentalne.

- Co do mentalności, to wciąż jest to młody chłopak - zaznaczył Papszun. - Mentalność i świadomość buduje się poprzez doświadczenia i bycie w trudniejszych sytuacjach. Wcześniej wszystko szło zgodnie z planem. Gdzieś się to troszkę załamało - ocenił.

Adrian Siemieniec o mentalności Jagiellonii: „Musimy utrzymać poziom koncentracji i docisnąć mocniej”

Kacper Urbański musi uwolnić potencjał w Legii

Szkoleniowiec nie traci nadziei, że Urbański odbuduje się w warszawskim klubie.

- Jesteśmy na etapie budowania Kacpra i pomocy mu, aby uwolnił swój potencjał na ile go ma - zaznaczył Papszun. - I tak to dziś wygląda. Na pewno ta liga nie jest łatwa dla takich zawodników, jak Kacper. To jest liga ultra fizyczna. Widzieliśmy też, co się działo z Radomiakiem. Ilość pojedynków, takiej intensywnej gry, pressingu, skoków jednej i drugiej drużyny jest bardzo dużo. Pod tym kątem poszło to mocno do przodu i na pewno takim zawodnikom bardziej technicznym nie jest łatwo. Lubią grę pozycyjną, a jej jest mało - analizował.

Fortuna dla Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań! Tyle polskie kluby zarobiły w europejskich pucharach

W Legii wszyscy chcą pomóc Kacprowi Urbańskiemu

Czy w stołecznym klubie Urbański wróci do dawnej dyspozycji? Trener powiedział, co powinien zrobić sam piłkarz.

- Jeżeli Kacper chce zrobić karierę, wejść z powrotem na poziom, na którym był, to musi na pewno codziennie ciężko pracować - podkreślił Papszun. - Nie tylko nad głową, ale też nad innymi aspektami fizycznymi i piłkarskimi, jak każdy zawodnik. To dalej młody gracz. Pomożemy mu, żeby tak było - zapewnił szkoleniowiec Legii.

Wielka awantura po ostatnim gwizdku. Lech walczył z Szachtarem, nie dał rady

20

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? W takiej formie jest na dobrej drodze do spadku! Nie, w końcu odbije się od dna Nie interesuje mnie to Nie mam zdania