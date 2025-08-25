Miesiąc i koniec. Pierwszy zwolniony trener w Ekstraklasie! Ruszyła karuzela

"Decyzją władz klubu Zeljko Sopic przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny. Nowy szkoleniowiec zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej, którą zaplanowano na wtorek" - poinformował w poniedziałek klub z Łodzi. To pierwszy szkoleniowiec zwolniony w tym sezonie.

Zeljko Sopic zwolniony z Widzewa Łódź

Powodem rozstania z 51-letnim trenerem były niezadowalające wyniki Widzewa na początku nowego sezonu Ekstraklasy. Mimo wielu wzmocnień, drużyna z Łodzi w sześciu pierwszych kolejkach odniosła tylko dwa zwycięstwa, jeden mecz zremisowała i poniosła trzy porażki. Po piątkowej przegranej przed własną publicznością z Pogonią (1:2), łodzianie z siedmioma punktami zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli.

Sopic trenerem Widzewa został w marcu, przejmując zespół po Danielu Myśliwcu, którego tymczasowo zastąpił Patryk Czubak. Podpisał wówczas 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Chorwat poprowadził łódzki zespół w 15 ligowych spotkaniach. Wygrał pięć z nich, dwa zakończyły się remisem, a osiem porażką. Pracę w Łodzi zakończył, zdobywając średnio 1,13 punktu na mecz.

Widzew w następnym meczu ligowym zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Lechem Poznań. Później nowy trener będzie miał czas na pracę z zespołem w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski już 4 września rozegra pierwszy mecz pod wodzą Jana Urbana - na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają u siebie kluczowy mecz w eliminacjach do MŚ 2026 z Finlandią.

Kilka zdań od trenera Sopicia na pożegnanie. pic.twitter.com/goFOYxrjQs— Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) August 25, 2025