Podolski go zbił, ten mu odpowiedział przed kamerami. Bardzo mocna riposta

Najpierw to piłkarz Rakowa Częstochowa ostro zaatakował Podolskiego. Wydawało się, że właśnie zamierza go przeprosić za nieodpowiednie zachowanie, ale zanim doszło do jakiejkolwiek rozmowy – Ameyaw otrzymał cios w okolice żołądka. "Poldi" odwinął się w brzydki sposób i z boiska wyleciał po ledwie kilku minutach gry. Na murawie pojawił się w 89. minucie i nie dograł spotkania. Ten incydent poniekąd przyćmił wygraną zabrzan z Rakowem 3:1, a ten triumf przerwał kiepską serię Górnika, który przed meczem z "Medalikami" notował serię pięciu ligowych meczów z rzędu bez zwycięstwa.

– Z mojej perspektywy to była czysta walka o piłkę.

– Z mojej perspektywy to była czysta walka o piłkę. Była długa piłka, a ja wszedłem w bark piłkarza Górnika. Rzeczywiście trafiłem go nieumyślnie barkiem w twarz, ale to wszystko było wyłącznie w ramkach walki o tą górną piłkę. Po czym zawodnik z Górnika wstał i uderzył mnie pięścią w brzuch. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Może są tam jakieś problemy w głowie, ale to już nie mnie oceniać. Schodzę z boiska smutny, bo straciliśmy punkty – komentował na gorąco przed kamerami TVP Sport Ameyaw.

– To była walka boiskowa, ja chciałem go wyblokować. Rzeczywiście trafiłem go w twarz, ale nieumyślnie. Chwilę później uderzył mnie pięścią. Nie wiem, z jakiego powodu – dodał z koleim Ameyaw w rozmowie z Canal+Sport.