Sensacyjny transfer w Ekstraklasie! Jeden z najlepszych piłkarzy już u rywali. "1,7 mln euro"

W Ekstraklasie oficjalnie doszło do hitowego transferu.

Patrik Hellebrand przenosi się z Górnika Zabrze do Korony Kielce.

Zamiast walki o Ligę Mistrzów, ma stanowić o sile 11. drużyny ostatniego sezonu.

Ekstraklasa: Patrik Hellebrand odchodzi z Górnika do Korony. "1,7 mln euro"

"Ahoj, Koroniarze! Mamy dla Was radosną nowinę – Patrik Hellebrand nowym piłkarzem Korony Kielce! Czeski pomocnik podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy" - ogłosiła oficjalnie Korona Kielce, potwierdzając wcześniejsze głośne doniesienia. O podpis lidera Górnika Zabrze miały ubiegać się m.in. Lech Poznań i Widzew Łódź, tymczasem jeden z najlepszych piłkarzy ostatniego sezonu zdecydował się na transfer do Kielc.

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Hellebrand w kampanii 2025/2026 zagrał w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, będąc kluczową postacią świetnego sezonu zakończonego zdobyciem wicemistrzostwa i Pucharu Polski. Strzelił cztery gole i był nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza Ekstraklasy. Łącznie w Górniku rozegrał 72 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty.

"Rekordowy transfer (klauzula odstępnego - 1,7 mln euro) i rekordowa pensja, która skusiła Czecha do zmiany klubu. Tak jak pisałem: Korona ma duże ambicje i pieniądze do wydania w letnim oknie, rozmawia z wieloma zawodnikami z półki cenowej czołówki Ekstraklasy" - informuje Szymon Janczyk, redaktor naczelny portalu "Weszło".

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Dla Zabrzan to spore osłabienie przed zbliżającymi się kwalifikacjami do europejskich pucharów, które rozpoczną od 2. rundy el. Ligi Mistrzów. Korona Kielce zbroi się z kolei po trudnym sezonie zakończonym na 11. miejscu.

Ahoj, Koroniarze! 🇨🇿👋Mamy dla Was radosną nowinę – Patrik Hellebrand nowym piłkarzem Korony Kielce! 🆕🟡🔴Czeski pomocnik podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy ✍️Patrik, witamy w złocisto-krwistych szeregach… pic.twitter.com/zUF3620zqd— Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 16, 2026