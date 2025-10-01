Pogoń Szczecin, borykająca się z problemami w Ekstraklasie, zatrudniła Thomasa Thomasberga, by odmienić losy drużyny.

Duński szkoleniowiec, mistrz Danii z Midtjylland, podpisał czteroletni kontrakt i jest zdeterminowany, by odnieść sukces.

Thomasberg otwarcie wyraził zdziwienie swoim poprzednim zwolnieniem, co podkreśla jego ambicję i dążenie do zwycięstw.

Jakie są jego plany na przywrócenie Pogoni na szczyt i dlaczego jest tak pewny sukcesu?

Pogoń Szczecin zawodzi w PKO BP Ekstraklasie. Portowców z dołka ma wyprowadzić duński szkoleniowiec Thomas Thomasberg. 50-latek związał się z klubem umową obowiązującą przez najbliższe cztery lata. To ruch, który ma przywrócić drużynie stabilizację i wprowadzić ją na zwycięską ścieżkę. Wiele będzie zależało od postawy kapitana Kamila Grosickiego, który jest motorem napędowym zespołu.

Thomasberg to postać doskonale znana na duńskim rynku. Jego największym sukcesem jest zdobycie mistrzostwa Danii z FC Midtjylland przed dwoma laty. Z tym klubem rozstał się po koniec sierpnia w zaskakujących okolicznościach, po wywalczeniu awansu do fazy ligowej Ligi Europy.

Thomasberg o zaskakującym zwolnieniu

Nowy trener Pogoni nie ukrywał zdziwienia okolicznościami, w jakich rozstał się z poprzednim pracodawcą. Jego słowa pokazują, że ma sobie wiele do udowodnienia.

- To zaskakujące, gdy ktoś cię zwalnia, gdy wygrywasz tyle meczów, zdobywasz mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju i kwalifikujesz się do europejskich pucharów - powiedział Thomas Thomasberg, cytowany przez oficjalny portal Pogoni Szczecin.

Ta wypowiedź jasno pokazuje, z jak ambitnym szkoleniowcem mają do czynienia kibice "Portowców". Thomasberg czuje się trenerem, który gwarantuje sukcesy i nie zamierza zadowalać się przeciętnością.

"Nie chcę być czwarty, piąty czy szósty"

Filozofia Duńczyka jest prosta – liczy się tylko wygrywanie. Podkreślił, że jego celem jest walka o najwyższe laury, co z pewnością ucieszy kibiców ze Szczecina, którzy od lat czekają na upragnione trofeum.

- Jestem zwycięzcą i chcę wygrywać. Jak mówiłem, nie chcę być czwarty, piąty czy szósty. Chciałbym pomóc temu klubowi w wygrywaniu - zadeklarował.

Nowy szkoleniowiec znany jest z preferowania ofensywnego stylu gry, ale jednocześnie zwraca uwagę na kluczowy element, jakim jest równowaga.

- Kocham ofensywną piłkę. Musi być w tym jednak balans między ofensywą i defensywą. Najważniejsze, by strzelić więcej goli od przeciwnika. Chodzi o wygrywanie - wyjaśnił.

Trener Pogoni stara się być elastyczny

Thomasberg podkreślił również, że nie jest przywiązany do jednego schematu taktycznego. Zamierza elastycznie podchodzić do potencjału drużyny.

- Staram się wyciągnąć co najlepsze z drużyny. Nie przywiązuję się do jednej taktyki. Taktyka musi być dopasowana do drużyny, jaką mamy - zakończył.

Debiut nowego trenera przypadnie na mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się na u siebie z Piastem Gliwice. Spotkanie odbędzie się w piątek, 3 października o godz. 20.30. Transmisję z meczu pokażą stacje Canal+ Sport3, Canal+ Sport5, Canal+ 4K.

