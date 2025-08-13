Transferowy hit i spektakularne ogłoszenie. Były kadrowicz znów zagra w ekstraklasie

Klich wraca do Polski

Temat jego powrotu pojawił się trzy tygodnie temu, gdy wyszło na jaw, że dotychczasowy klub zawodnika – Atlanta United – nie zamierza kontynuować z nim współpracy. Sytuację komplikowały jednak przepisy obowiązujące w północnoamerykańskiej Major League Soccer, gdzie piłkarz pozostaje związany kontraktem nie tylko z drużyną, ale i z ligą. Z tego powodu konieczne było przeprowadzenie dodatkowych procedur, co wydłużyło cały proces.

Ciekawa prezentacja

Wszystko jest już jednak dopięte na ostatni guzik. Cracovia opublikowała w mediach społecznościowych wideo, na którym Klich osobiście potwierdza swój powrót, a jego prezentacji dokonał youtuber Paris Platynov.

Doświadczony pomocnik ponownie przywdzieje koszulkę krakowskiego klubu, podpisując dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon.

