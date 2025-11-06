Ależ Wojciech Szczęsny obrywa za mecz w Lidze Mistrzów! Z bohatera stał się chłopcem do bicia

Wojciech Szczęsny jeszcze niedawno był bohaterem katalońskich dziennikarzy. W ostatnim El Clasico, czyli meczu Real Madryt - FC Barcelona obronił rzut karny i zaliczył kilka innych świetnych interwencji. Po meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów z Club Brugge sytuacja diametralnie się zmieniła. Nasz "Szczena" nagle stał się chłopcem do bicia. Wszystko przez jeden incydent.

Wojciech Szczęsny odetchnął z ulgą po decyzji arbitra w meczu Ligi Mistrzów Club Brugge - FC Barcelona

W środę w Brugii doszło no sporej niespodzianki w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona tylko zremisowała z gospodarzami 3:3. Jak wskazuje wynik, emocji w tym spotkaniu nie brakowało. Strzelanie rozpoczęli gracze Club Brugge za sprawą Tresoldiego. Błyskawicznie wyrównał Ferran Torres, ale w pierwszej połowie jeszcze raz trafili gracze z Belgii (Tu prezentujemy zapis relacji z meczu Club Brugge - FC Barcelona). W drugiej połowie wyrównał Lamine Yamal, ale odpowiedź nadeszła błyskawicznie i Forbs doprowadził do prowadzenia Club Brugge. FC Barcelona wyrównała dzięki bramce samobójczej Tziolisa. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się wynikiem 3:3, nagle fatalnie zachował się we własnym polu karnym Wojciech Szczęsny. Piłka wpadła do siatki. Sędzia pokazał, że jest gol, ale po analizie VAR bramka została anulowana. Polski bramkarz mógł odetchnąć z ulgą. Inna sprawa, że chyba był spokojny o to, jaką decyzję podejmie arbiter. Powtórki pokazały, że faktycznie Wojciech Szczęsny był faulowany. 

Wojciech Szczęsny obrywa po meczu Club Brugge - FC Barcelona

Do Polaka przyczepiły się katalońskie media. Ależ Wojciech Szczęsny obrywa! Dziennikarze wypominają "Szczenie" stratę trzech goli z belgijskim zespołem i wspomnianą sytuację z końcówki, gdzie nieodpowiedziana "zabawa" w polu karnym mogła skończyć się porażkę Barcelony. 

Co za występ Wojciecha Szczęsnego w El Clasico! Zobacz jego niesamowite interwencje, poezja! [WIDEO]

Doprowadził do ogromnego bałaganu na sam koniec, czym położył wisienkę na torcie

- pisze "Sport", który przyznał Wojciechowi Szczęsnemu ocenę 2/10. Robert Lewandowski, który na boisku pojawił się w 58. minucie, gry dostał 4, czyli także gorzej niż średnio. Generalnie jednak cała drużyna została oceniona kiepsko. Po czterech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona na siedem punktów i zajmuje 11. miejsce. 

