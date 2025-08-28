Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa transmisja na żywo i stream online. Gdzie obejrzeć rewanż Rakowa w Lidze Konferencji?

Rewanż Rakowa w Lidze Konferencji gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest jedną z czterech polskich drużyn, które wciąż walczą o fazę ligową europejskich pucharów. Podopieczni Marka Papszuna byli faworytami przed dwumeczem z Ardą Kyrdżali i niejako to potwierdzili w meczu w Częstochowie – to polski zespół dużo częściej atakował, oddał więcej strzałów ogółem i więcej strzałów celnych, ostatecznie też wygrał ten mecz 1:0. Problemem jest jednak fakt, że zwycięstwo było możliwie jak najbardziej skromne, a wyjazd do Bułgarii wcale nie musi być spacerkiem, bo piłkarze Ardy potrafili parę razy zagrozić bramce Trelowskiego. W rewanżu piłkarze Rakowa muszą więc zachować pełną koncentrację i najlepiej, jakby przypieczętowali awans kolejnymi bramkami. Starcie rewanżowe w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Arda Krydżali – Raków Częstochowa będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Stream Online dostępny będzie na sport.tvp.pl. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:00.

Liga Mistrzów: Kapitalna parada polskiego bramkarza! Uratował klub i awans [WIDEO]

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Przed ostatnimi meczami eliminacji europejskich pucharów w sezonie 2025/26 Polacy są pewni, że wprowadzą do fazy Ligowej przynajmniej jeden klub – Lech Poznań. „Kolejorz” co prawda walczy teoretycznie o Ligę Europy, ale po 1:5 z pierwszego meczu z Genk można śmiało przyjąć, że zagra w Lidze Konferencji. To nie koniec dobrych wieści, bo tak naprawdę jest spora szansa, że do Lecha dołączą jeszcze aż trzy polskie kluby! Są to Legia Warszawa (2:1 z Hibernians w pierwszym meczu), Jagiellonia Białystok (3:0 z Dinamem Tirana) oraz wspomniany wyżej Raków. Najbardziej komfortową sytuację ma Jagiellonia, która tak dużej przewagi z rąk nie powinna wypuścić. Przewaga Rakowa i Legii jest dużo skromniejsza, a zagrożenia są nieco inne w przypadku tych zespołów – Raków gra na wyjeździe, natomiast Legia u siebie, lecz z teoretycznie dużo mocniejszych zespołem, niż częstochowianie. Pozostaje mieć nadzieję, że cała trójka utrzyma przewagę z pierwszych meczów i zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Kibice Stali Gorzów ostro uderzają w Izrael! Dołączyli do fanów Radomiaka, mocny przekaz