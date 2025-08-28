Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa transmisja na żywo i stream online. Gdzie obejrzeć rewanż Rakowa w Lidze Konferencji?

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-28 18:09

Raków Częstochowa w pierwszym meczu przeciwko Ardzie Kyrdżali wygrał skromnie tylko 1:0. Co prawda polski zespół pozostawił po sobie dobre wrażenie, ale kibicom klubów Ekstraklasy nie trzeba przypominać, jak często egzotyczne wyjazdy kończyły się źle dla naszych zespołów. Podopieczni Marka Papszuna muszą przed rewanżem zachować pełne skupienie, by awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji. Sprawdź gdzie obejrzeć rewanż Arda – Raków w telewizji oraz online.

Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa

i

Autor: Jakub Ziemianin/ Cyfrasport Arda Kyrdżali – Raków Częstochowa transmisja na żywo i stream online

Rewanż Rakowa w Lidze Konferencji gdzie oglądać?

Raków Częstochowa jest jedną z czterech polskich drużyn, które wciąż walczą o fazę ligową europejskich pucharów. Podopieczni Marka Papszuna byli faworytami przed dwumeczem z Ardą Kyrdżali i niejako to potwierdzili w meczu w Częstochowie – to polski zespół dużo częściej atakował, oddał więcej strzałów ogółem i więcej strzałów celnych, ostatecznie też wygrał ten mecz 1:0. Problemem jest jednak fakt, że zwycięstwo było możliwie jak najbardziej skromne, a wyjazd do Bułgarii wcale nie musi być spacerkiem, bo piłkarze Ardy potrafili parę razy zagrozić bramce Trelowskiego. W rewanżu piłkarze Rakowa muszą więc zachować pełną koncentrację i najlepiej, jakby przypieczętowali awans kolejnymi bramkami. Starcie rewanżowe w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Arda Krydżali – Raków Częstochowa będzie można obejrzeć na kanale TVP 2. Stream Online dostępny będzie na sport.tvp.pl. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:00.

Przed ostatnimi meczami eliminacji europejskich pucharów w sezonie 2025/26 Polacy są pewni, że wprowadzą do fazy Ligowej przynajmniej jeden klub – Lech Poznań. „Kolejorz” co prawda walczy teoretycznie o Ligę Europy, ale po 1:5 z pierwszego meczu z Genk można śmiało przyjąć, że zagra w Lidze Konferencji. To nie koniec dobrych wieści, bo tak naprawdę jest spora szansa, że do Lecha dołączą jeszcze aż trzy polskie kluby! Są to Legia Warszawa (2:1 z Hibernians w pierwszym meczu), Jagiellonia Białystok (3:0 z Dinamem Tirana) oraz wspomniany wyżej Raków. Najbardziej komfortową sytuację ma Jagiellonia, która tak dużej przewagi z rąk nie powinna wypuścić. Przewaga Rakowa i Legii jest dużo skromniejsza, a zagrożenia są nieco inne w przypadku tych zespołów – Raków gra na wyjeździe, natomiast Legia u siebie, lecz z teoretycznie dużo mocniejszych zespołem, niż częstochowianie. Pozostaje mieć nadzieję, że cała trójka utrzyma przewagę z pierwszych meczów i zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji!

RAKÓW CZĘSTOCHOWA
LIGA KONFERENCJI EUROPY