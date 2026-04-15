Atletico - Barcelona: Krew lała się na boisku! Porażające sceny

FC Barcelona wygrała w rewanżu z Atletico Madryt 2:1, ale po porażce 0:2 w pierwszym meczu odpadła z Ligi Mistrzów UEFA.

Po 24 minutach drugiego meczu było 2:0, ale jeden cios zespołu z Madrytu okazał się zabójczy.

Ogromny wysiłek Barcelony poszedł na marne, na czele z heroiczną postawą zakrwawionego Fermina Lopeza.

Atletico - Barcelona. Krew lała się na boisku, Madryt świętuje

Po pierwszym ćwierćfinałowym meczu w Barcelonie było wiadomo, że w rewanżu będzie się działo. Atletico dość niespodziewanie wygrało na wyjeździe 2:0, co znacznie ułatwiła czerwona kartka dla Pau Cubarsiego pod koniec pierwszej połowy. Przed rewanżem w Madrycie Barca była pod ścianą, ale nie traciła nadziei na awans do półfinału Ligi Mistrzów. I już w 4. minucie drugiego spotkania Lamine Yamal strzelił kontaktowego gola po błędzie obrony gospodarzy w wyprowadzeniu piłki. To tylko napędziło Barcelonę, która w 24. minucie wyrównała stan dwumeczu na 2:2 po bramce Ferrana Torresa! Chwilę po wznowieniu gry znakomitą szansę na 3:0 z kilku metrów zmarnował Fermin Lopez, a do tego poważnie ucierpiał w starciu z bramkarzem Atletico.

FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów! Atletico - Barcelona: Skrót meczu

W której drużynie grał ten piłkarz? Pytanie 1 z 10 Frank Lampard Arsenal Manchester City Tottenham Następne pytanie

Pomocnik Barcelony główkował z bliskiej odległości, ale Juan Musso zatrzymał jego strzał. Przypadkowo trafił też Fermina butem w twarz, powodując obfite krwawienie. Potrzebna była interwencja medyczna i opatrunek, ale Hiszpan po kilku minutach wrócił do gry. Od razu po tej krótkiej przerwie doszło do kolejnego wstrząsu - Atletico przeprowadziło perfekcyjną szybką akcję wykończoną przez Ademolę Lookmana i ponownie było bliżej półfinału LM.

Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, podobnie jak w drugiej połowie. Barcelona starała się z całych sił, ale Atleti umiejętnie kontrolowało przebieg gry. Nie pomogło wejście Roberta Lewandowskiego z ławki, po którym drugiego bardzo krwawego urazu w meczu doznał Matteo Ruggeri. Obrońca Atletico w walce o górną piłkę oberwał łokciem od Gaviego i zalał się krwią. Podobnie jak w przypadku Fermina udzielono mu pomocy i z opatrunkiem na głowie wrócił do gry! Szykowany już do wejścia Alexander Sorloth zmienił ostatecznie Antoine'a Griezmanna i podobnie jak na Camp Nou został bohaterem kluczowej akcji.

Norweg chwilę po wejściu urwał się obronie Barcelony, a próbujący interweniować Eric Garcia obejrzał czerwoną kartkę. To było gwoździem do trumny "Dumy Katalonii", której rozpaczliwe ataki w końcówce nie przyniosły już skutku. Atletico po "zwycięskiej porażce" awansowało do półfinału LM, w którym zagra z Arsenalem lub Sportingiem (1:0 po pierwszym meczu).