Gdzie oglądać Raków – Maccabi? Częstochowianie walczą o Ligę Konferencji [info transmisja]

Liga Konferencji. Za Rakowem udany dwumecz 2. rundy

Częstochowianie mają za sobą udany dwumecz z MŠK Žilina. W pierwszym spotkaniu rozegranym na stadionie przy Łazienkowskiej 3 zwyciężyli 3:0, a na listę strzelców wpisali się Oskar Repka, Jonatan Brunes i Lamine Diaby-Fadiga. Rewanż na Słowacji rozpoczął się od bramki Dávida Ďuriša dla gospodarzy, ale Raków odpowiedział trafieniami Patryka Makucha, Brunesa i Diaby’ego-Fadigi, co zapewniło im awans do kolejnej fazy.

Przeciwnik Rakowa w 3. rundzie eliminacji

Maccabi Hajfa, znana również jako „Zieloni z Góry Karmel”, zakończyła poprzedni sezon izraelskiej ligi na trzeciej pozycji. Przed startem nowych rozgrywek doszło do zmiany na stanowisku trenera – drużynę objął Argentyńczyk Diego Flores. W składzie izraelskiego zespołu znajduje się dwóch zawodników znanych z występów w polskiej Ekstraklasie: Kenny Saief (były gracz Lechii Gdańsk) oraz Nahuel Leiva (ex-Śląsk Wrocław). Leiva nie będzie mógł jednak zagrać w Częstochowie ze względu na zawieszenie, jakie otrzymał w europejskich pucharach w ubiegłym sezonie.

Transmisja meczu Raków – Maccabi Hajfa

Spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfa rozpocznie się o 21:00. Transmisję meczu będzie można śledzić na antenie TVP Sport, a także online – w aplikacji mobilnej oraz na stronie tvpsport.pl.

