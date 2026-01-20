Gruchnęły wieści o Lewandowskim tuż przed meczem w Lidze Mistrzów. Barcelona wydała komunikat medyczny

Wielka szansa dla Lewandowskiego! Przełamie się ze Slavią?

FC Barcelona wciąż pozostaje w walce o zajęcie miejsca w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów ma po dwa punkty straty do znajdujących się w niej Interze, Realu, Ateltico oraz trzy do Atalanty, Manchesteru City i PSG. Zadanie nie będzie łatwe, bo do końca zostały dwie kolejki, a zespół prowadzony przez Hansiego Flicka nie tylko musi sam wygrywać, ale też liczyć na potknięcia rywali. Sporo może zmienić się w nadchodzącej kolejce, ponieważ Barcelona mierzy się u siebie z teoretycznie jednym ze słabszych rywali, Slavią Praga, który w 6 meczach uzbierała ledwie 3 punkty po 3 remisach. Warto jednak pamiętać, że Barcelona potrafiła już w tym sezonie męczyć się z niewiele lepiej spisującym się w tym sezonie LM Clubem Brugge, z którym zremisowała 3:3.

Przed nadchodzącym spotkaniem ze Slavią Praga Barcelona wydała komunikat medyczny. Jak się okazuje, do gry wróci kontuzjowany wcześniej Raphinha, ale są też gorsze wieści. Na drobny uraz narzeka Ferran Torres, który będzie pauzował przez około 10 dni z powodu kontuzji mięśnia półbłoniastego w prawej nodze. A to oznacza, dobre wieści dla Roberta Lewandowskiego.

Polski napastnik Barcelony jest w tym sezonie głównie rezerwowym. Jednak w przypadku urazu Ferrana Torresa jest niemal pewne, że to właśnie Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie na mecz ze Slavią Praga. Dla najlepszego polskiego piłkarza będzie to duża szansa na otworzenie swojego dorobku bramkowego – w tym sezonie Lewandowski jeszcze nie trafił do siatki rywali w Lidze Mistrzów! Trudno wyobrazić sobie łatwiejszego przeciwnika, aby Polak mógł się przełamać.

