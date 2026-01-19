"Nie powiemy, że Inter nie wiedział, co robi". Ekspert przeczuwał, co czeka Zielińskiego

Michał Skiba
2026-01-19 16:40

Od kilku tygodni dla Włochów Piotr Zieliński to jest prawdziwy mister. Albo maestro. Kibice Interu są nim zachwyceni, od "Ziela" zaczyna się ustalanie składu. Nie inaczej powinno być we wtorek podczas hitowego meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem. – Myślę, że Piotrek i Inter wiedzą o sobie więcej niż ludzie, którzy narzekali na ten transfer – mówi nam trener Robert Podoliński.

Piotr Zieliński

i

Autor: ART SERVICE / Super Express

Przed eksplozją formy polskiego pomocnika mówiło się o nim równie dużo, ale jedynie w kontekście opuszczenia klubu. Teraz jest liderem środka pola Nerazzurrich, legendarny włoski napastnik Antonio Cassano porównał "Ziela" do Kevina De Bruyne. – Umie grać obiema nogami, wie jak strzelać gole i zaliczać asysty. Stawiałbym na niego w środku pola Interu – komentował Włoch.

– Mam przyjemność z oglądania go w Interze, gdzie tak wielu narzekało na te przenosiny – mówi z kolei "Super Expressowi" Robert Podoliński. Trener i ekspert TVP Sport wspomina jedno z pierwszych spotkań z piłkarzem. – To było w czasie stażu w Torino, byłem u Kamila Glika. Młody Zieliński w kurtce Udinese, takiej do kostek, krzątał się w przerwie meczu – mówi.

Piotr Zieliński
15 zdjęć

Podoliński nie miał wątpliwości, że czas Zielińskiego w Interze prędzej czy później nadejdzie. – Takie kluby muszą muszą mieć sporo dobrych piłkarzy, by nimi umiejętnie żonglować. W zależności od formy. Przecież nie stwierdzimy, że Inter nie wiedział, co robi. Albo Zieliński nie wiedział na co się pisze. Myślę, że Piotrek i Inter wiedzą o sobie więcej niż ludzie, którzy narzekali na ten transfer. Wszyscy jesteśmy bardzo mądrzy do układania życia piłkarzom, natomiast Piotrek na pewno w Interze sobie poradzi – dodał.

Na dwie kolejki przed końcem fazy ligowej Inter zajmuje 6. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Arsenal jest liderem, jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach. Do 1/8 finału bezpośrednio awansuje tylko najlepsza ósemka, drugą poznamy w repasażach, które rozegrają drużyny z miejsc 8-24. Zieliński i spółka bardzo chcieliby uniknąć dodatkowego wysiłku, a wygrana z Arsenalem bardzo by im w tym pomogła...

