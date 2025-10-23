Jagiellonia Białystok – RC Strasbourg: Gdzie oglądać mecz? Transmisja na żywo, stream online 23.10.2025

Jagiellonia Białystok kontynuuje walkę w Lidze Konferencji UEFA

Podopieczni Adriana Siemieńca zagrają z RC Strasbourg na wyjeździe

Jagiellonia – RC Strasbourg: Polacy walczą w Lidze Konferencji

W czwartek wieczorem Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z RC Strasbourg w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Trener białostoczan Adrian Siemieniec zapowiada, że jego zespół nie zamierza ograniczać się do roli uczestnika – celem jest zwycięstwo.

Jagiellonia rozpoczęła rozgrywki od wygranej 1:0 z Hamrun Spartans. Teraz czeka ją znacznie trudniejsze zadanie – mecz z rywalem z jednej z najmocniejszych lig Europy. Zespół z Podlasia może jednak pochwalić się imponującą serią 17 spotkań bez porażki we wszystkich rozgrywkach.

– To spotkanie jest dla nas pewnego rodzaju nagrodą, ale my już kilka takich nagród mieliśmy. Nie traktuję tego meczu jak przygody – przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać – podkreślił Siemieniec na konferencji prasowej w Strasbourgu.

Trener Jagiellonii docenił rywali!

Szkoleniowiec przyznał, że ma świadomość klasy przeciwnika. – Strasbourg to drużyna odważna, grająca z pasją i intensywnością. Widać u nich pozytywną energię i chęć do gry. Ale i my chcemy pokazać swoje wartości – zaznaczył trener.

Dodał, że brak roli faworyta działa na korzyść jego drużyny. – To zdejmuje z nas presję, ale nie oznacza, że nie myślimy o zwycięstwie. Chcemy walczyć o punkty. Może nie jesteśmy faworytem, ale nie przyjechaliśmy tu po to, żeby czuć się komfortowo. Chcemy powalczyć o wygraną – zapowiedział.

Mecz Jagiellonia Białystok – RC Strasbourg odbędzie się w czwartek, 23 października. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:45. Mecz transmitowany będzie zarówno na Polsacie Sport 2, jak i Polsacie Sport Premium 2.