Kancelaria Prezydenta domaga się stanowczej reakcji MSZ ws. transparentu kibiców z Izraela

Raków Częstochowa pokonał Maccabi Hajfa 2:0, odrabiając straty z pierwszego meczu (0:1) i awansując do finałowej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jednak więcej niż o meczu mówi się o skandalicznym transparencie wywieszonym na trybunach przez kibiców z Izraela. Mecz odbył się w Debreczynie, bo ze względu na wojnę izraelskie zespoły nie mogą rozgrywać domowych spotkań w swoim kraju. Gorąco zrobiło się już dzień przed spotkaniem podczas oficjalnych treningów. Maccabi oskarżyło zawodników Rakowa, że nie poczekali, aż oni zejdą z boiska, a polska strona w odpowiedzi zwróciła uwagę, że to zespół z Izraela przedłużył zajęcia. Doszło do przepychanek.

Skandal! Piłkarze Rakowa Częstochowa zaatakowani. Fizyczna konfrontacja [WIDEO]

Skandaliczny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Oskarżyli Polaków o Holokaust

W czwartek przez większą część spotkania było w miarę spokojnie, ale pod koniec potyczki kibice Maccabi zachowali się w sposób wręcz skandaliczny. Fani drużyny z Izraela wywiesili transparent o treści "Murderers since 1939", czyli "Mordercy od 1939 roku", tym samym oskarżając wprost Polaków o Holokaust.

Kancelaria Prezydenta reaguje na transparent kibiców Maccabi

„Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie” - napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na platformie X.

Szef biura polityki międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz podkreślił na platformie X, że Kancelaria Prezydenta oczekuje od szefa MSZ Radosława Sikorskiego „obrony dobrego imienia Polski, Polaków i naszej historii”. „Reakcja MSZ na obraźliwy transparent jest konieczna” - ocenił.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki napisał na platformie X: „Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa”.

Transparent skrytykowali też ministrowie: sportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji, a także rzecznik rządu.

Na transparent zareagowała też ambasada Izraela w Polsce. „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców” – oświadczyła ambasada na platformie X.