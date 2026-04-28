Kluczowa wiadomość dla kibiców piłki nożnej w Polsce! "Olbrzymie pieniądze i rekordowa kwota"

Prawa do transmisji Ligi Mistrzów w Polsce na sezony 2027/28-2030/31 najprawdopodobniej ponownie trafią do Canal+, który złożył rekordową ofertę.

Według portalu Sport.pl, oferta Canal+ miała zdeklasować konkurencję, a wartość nowego kontraktu może wzrosnąć o około 60 proc. w stosunku do poprzedniego, co stanowi rekordową kwotę za zagraniczne prawa sportowe w Polsce.

W sezonie 2024/25 Liga Mistrzów przeszła gruntowną reformę, wprowadzając fazę ligową z 36 zespołami, gdzie każdy rozgrywa osiem spotkań, a osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału.

Liga Mistrzów znów w Canal+

Liga Mistrzów to coś, co kibice piłki nożnej lubią najbardziej. W sezonie 2024/25 rozgrywki przeszły gruntową przebudowę. Nie ma już podziału na osiem grup po cztery zespoły. Zamiast tego jest faza ligowa z jedną grupą, w której gra 36 zespołów. Każdy z nich rozgrywa osiem spotkań. Osiem najlepszych ekip awansuje bezpośrednio do 1/8 finału (w tej kampanii były to: Arsenal Londyn, Bayern Monachium, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea Londyn, Sporting Lizbona i Manchester City). Kolejnych 16 drużyn gra w 1/16 finału. Ich zwycięzcy trafiają do 1/8. W tym sezonie były to: Atalanta Bergamo, Galatasaray Stambuł, PSG, Real Madryt, Newcastle United, Atletico Madryt, Bodo Glimt i Bayer Leverkusen). W Polsce mecze LM oglądać mogliśmy w Canal+. Według doniesień portalu Sport.pl tak będzie również w kolejnych sezonach.

Liga Mistrzów w Polsce. "To olbrzymie pieniądze i rekordowa kwota"

Przetarg na zakup praw do transmisji Ligi Mistrzów w sezonach 2027/28-2030/31 w Polsce oficjalnie minął 21 kwietnia. "Już kilka dni później doszły nas słuchy, że amerykańska agencja Relevent Sport, która na całym świecie obsługuje przetargi w imieniu UEFA i klubów, z polskich ofert była zadowolona. Szybko wskazała podmiot, z którym będzie finalizowała umowę" - czytamy w serwisie. Chodzić ma o Canal+. Ponoć stacja miała zaproponować taką ofertę, która wręcz zdeklasowała konkurencję.

Jeśli szacuje się, że za poprzedni pakiet do Ligi Mistrzów stacja zapłaciła sto kilkadziesiąt milionów euro, to obecna wartość podpisywanego właśnie kontraktu wzrośnie o około 60 procent. To olbrzymie pieniądze i rekordowa kwota, jeśli chodzi o zagraniczne prawa sportowe.

- wskazuje Sport.pl.

Przypomnijmy, że w trwającej edycji Ligi Mistrzów do półfinałów weszły: PSG, Bayern Monachium, Atletico Madryt i Arsenal Londyn. Finał Champions League zostanie rozegrany 30 maja na Puskás Aréna w Budapeszcie.

