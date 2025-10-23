Legia Warszawa – Szachtar Donieck: Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji? Transmisja TV i stream online

Legia Warszawa zmierzy się z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji UEFA

Spotkanie ze względu na wojnę na Ukrainie zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim w Krakowie

Gdzie oglądać mecz Legia – Szachtar? Gdzie będzie transmisja TV?

Legia – Szachtar: Mecz wyjazdowy w Krakowie!

W czwartek Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Szachtarem Donieck w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Z powodu wojny w Ukrainie spotkanie odbędzie się w Krakowie. Dla trenera Edwarda Iordanescu to jeden z najtrudniejszych momentów w karierze. Legia przystępuje do meczu w kryzysie — przegrała trzy ostatnie spotkania, kolejno z Samsunsporem (0:1), Górnikiem Zabrze (1:3) i Zagłębiem Lubin (1:3).

Według doniesień rumuński szkoleniowiec miał podać się do dymisji, jednak klub zaprzeczył. Iordanescu poprowadzi drużynę w Krakowie oraz prawdopodobnie w niedzielnym meczu z Lechem Poznań. – To nie jest dla mnie łatwy moment – przyznał. – Wiem, jak wygląda budowanie zwycięskiej drużyny i jaka presja się z tym wiąże. Dziś też tej presji doświadczam. Nie mamy wyników, które dawałyby poczucie sukcesu, ale zawsze stawiam klub na pierwszym miejscu. Tak powinno być.

Szkoleniowiec podkreślił, że nie kierowały nim względy finansowe. – Nie przyszedłem do Legii dla pieniędzy, tylko dla wyzwania. Miałem oferty, w których mógłbym zarabiać dziesięć razy więcej. Ale chciałem coś tutaj zbudować – powiedział. Rumun zaznaczył, że jego kontrakt nie ogranicza klubu w podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie trenera. – Jeśli ktoś uzna, że to najlepsze rozwiązanie, jestem na to otwarty. Od początku byłem szczery i transparentny – dodał.

Iordanescu szczerze o kryzysie Legii

Zdaniem Iordanescu zespół dobrze rozpoczął sezon, zdobył Superpuchar i awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji, lecz później wpadł w trudny okres. – To najbardziej pechowy moment w mojej karierze. Wkładamy z całym sztabem ogrom pracy i pasji, przygotowując każdy mecz. Potrzebujemy determinacji, odwagi i koncentracji – podkreślił.

Trener wysoko ocenił czwartkowego rywala. – Szachtar to silny zespół, pełen jakości. Połowa składu to techniczni Brazylijczycy, reszta to świetnie zorganizowani Ukraińcy. To drużyna, która chce dominować i kontrolować mecz – ocenił.

Gdzie oglądać mecz Szachtar – Legia?

Spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Transmisja z meczu dostępna będzie na Polsat Sport 1, Polsacie Sport Premium 1. Stream online z meczu Szachtar – Legia dostępny będzie w Polsat Box Go.

