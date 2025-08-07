Częstochowian czeka niezwykle trudne zadanie. Pierwszy mecz z Maccabi Hajfa odbędzie się już w czwartek, 7 sierpnia, na stadionie przy Limanowskiego. Rewanż zaplanowano tydzień później, jednak ze względu na sytuację polityczną w Izraelu, zostanie on rozegrany na neutralnym terenie na Węgrzech.

Doświadczony rywal z gwiazdą znaną z Ekstraklasy

Maccabi Hajfa to nie jest przypadkowy przeciwnik. Mówimy o zespole, który regularnie występuje na arenie międzynarodowej i ma na koncie nawet trzy występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W poprzedniej rundzie Izraelczycy pewnie wyeliminowali białoruskie Torpedo Żodzino, wygrywając w rewanżu 3:0.

W szeregach rywali Rakowa występuje zawodnik doskonale znany polskim kibicom. Chodzi o Mathiana Nahuela Leivę, hiszpańskiego skrzydłowego, który w latach 2022-2024 był gwiazdą Śląska Wrocław. Maccabi wykupiło go za imponującą kwotę 2,5 miliona euro, co pokazuje siłę finansową i sportowe ambicje klubu.

Wielkie nadzieje w norweskim "Wikingu"

W starciu z tak wymagającym i doświadczonym rywalem, gra zespołowa będzie fundamentem, ale o wyniku często decyduje błysk indywidualności. W Częstochowie liczą, że takim impulsem będzie dyspozycja Brauta Brunesa. Będący w dobrej formie norweski napastnik, nazywany przez kibiców "Wikingiem", ma być głównym zagrożeniem dla defensywy Maccabi.

To właśnie jego skuteczność pod bramką rywala może okazać się kluczowa dla losów dwumeczu. Dobre spotkanie w Częstochowie i zaliczka przed rewanżem są absolutnie konieczne, by myśleć o awansie do IV, decydującej rundy eliminacji. Tam na zwycięzcę tej pary czekać będzie wygrany z dwumeczu FK Žalgiris Kowno – PFK Arda 1924 Kyrdżali.

Mecz Raków - Maccabi będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Początek w czwartek 7 sierpnia 2025 o 21:00.