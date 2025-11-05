Rywal Lecha miał spore kłopoty. Będą musieli zapłacić słoną karę

Korzystali z boisk reprezentacji Hiszpanii

Rayo ma za sobą doskonały październik, z trzema z rzędu wygranymi w LaLiga (w dodatku bez straconej bramki w żadnym z tych spotkań).

Wejście w zeszły miesiąc było jednak trudne, ekipa Vallecano była wtedy na 16. miejscu z 5 punktami, odnosząc tylko jedno zwycięstwo w pierwszych siedmiu meczach ligowych. Kilka tygodni temu grono najbardziej doświadczonych zawodników Rayo spotkało się z prezesem Raúlem Martínem Presą, aby wyrazić swoje niezadowolenie i frustrację z powodu problemów, które dotykają ich od początku sezonu. Drużyna, prowadzona przez Iñigo Péreza, musiała trenować w Ciudad del Fútbol w Las Rozas (oficjalna siedziba i centrum treningowe Hiszpańskiej Federacji) z powodu problemów z boiskiem w ich kompleksie treningowym Ciudad Deportiva, poważnie uszkodzonym i wymagającym renowacji.

ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA

Za małe boisko, zła organizacja meczu

Na początku października pierwszy zespół Rayo wrócił do zajęć w swoim ośrodku, po okresie, w którym musiał miksować sesje: część w ośrodku, część w Las Rozas lub na innych boiskach.

Jak się okazuje, stadion spełnia minimalne wymagania dotyczące pojemności 8000 widzów, ale nie spełnia wymogów technicznych dotyczących wymiarów boiska, które powinny wynosić 105 x 68 metrów, podczas gdy boisko Vallecas ma wymiary 100 x 65 metrów.

Po meczu ze Skhendiją w 1. kolejce Ligi Konferencji pojawił się inny problem. Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sporcie zaproponowała nałożenie grzywny w wysokości 60 001 euro na Rayo Vallecano za sprzedaż biletów w kasie stadionowej. Mecz został uznany za wysokiego ryzyka, a klub naruszył przepisy UEFA. Zgodnie z hiszpańskim prawem - sprzedaż biletów stacjonarnie w dniu meczu jest zabroniona w przypadku wydarzeń o wysokim ryzyku, chyba że istnieje wcześniejsze porozumienie z koordynatorem bezpieczeństwa.